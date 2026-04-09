Jackie Kennedy y la Duquesa de Alba: Una Amistad en la Sevilla de 1966

Un repaso a la amistad forjada entre Jackie Kennedy y la duquesa de Alba durante la visita de la primera dama a Sevilla en 1966, explorando la exposición conmemorativa del centenario de Cayetana y su impacto en la sociedad.

En la primavera de 1966, Sevilla fue testigo de una visita que resonaría en la historia: la de Jackie Kennedy . Sus anfitriones, Luis Martínez de Irujo y Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva, la XVIII duquesa de Alba, cautivaron a la primera dama de los Estados Unidos con su “energía”.

Apenas tres años después del trágico magnicidio de Dallas, y a la espera de convertirse en la señora de Aristóteles Onassis dos años más tarde, la estancia de Jackie en la Feria de Abril marcaría un antes y un después en su vida. Mientras el mundo la admiraba en instantáneas a caballo o en la barrera de la Maestranza, se forjaba una amistad profunda entre la mujer más fotografiada del mundo y la aristócrata más popular de España.\El Palacio de las Dueñas, lugar predilecto de la duquesa, alberga hasta el 31 de agosto la exposición Cayetana. Grande de España, una conmemoración del centenario de su nacimiento. La exposición, bajo la curaduría de Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro e hija menor de Cayetana, y de la historiadora Cristina Carrillo de Albornoz, rinde homenaje a esta figura histórica multifacética. Se destaca su habilidad para desenvolverse con igual soltura entre la nobleza y los tablaos flamencos; su papel como embajadora no oficial de España en el extranjero; su compromiso filantrópico, siendo pionera en la defensa de los derechos de los animales; y sus múltiples y documentadas pasiones. Desde el flamenco y el toreo, pasando por la moda y, por supuesto, el arte, la duquesa demostró una vida intensa y llena de intereses.\Cayetana, quien se confesó profundamente religiosa y manifestaba un abierto rechazo al dinero, como evidenció en su entrevista con Oriana Fallaci. “Uh, toda esta conversación sobre el dinero. Me parece vil, odiosa y me disgusta”, respondió ante la pregunta sobre el valor de sus joyas. Entre los 200 objetos en exhibición, destaca el reportaje de Fallaci y una misiva de cinco folios enviada por Jackie con una acuarela. Sevilla se convirtió en un refugio para Jackie, un lugar donde se sentía auténtica, posiblemente más que en Capri o en la Quinta Avenida. Como bien dijo su amigo íntimo, Raúl del Pozo, la duquesa de Alba fue “buena anfitriona, buena amiga, buena amazona y bastante inteligente, aunque no lo pareciera por su voz gangosa”. Se ha repetido que Cayetana vivió como quiso, pero lo que a menudo se olvida es que amó intensamente, especialmente a sus amigos





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