El ciclista australiano Jack Thompson desafía límites físicos en su travesía por EE. UU. para promover la salud mental y conectar comunidades.

El ciclista de ultra resistencia Jack Thompson, radicado en Girona, está desplegando un esfuerzo físico extraordinario a lo largo de Estados Unidos. Mediante su proyecto Ride the Nation, busca demostrar cómo el ciclismo y las conexiones humanas fortalecen la salud mental.

Ruptura de récords en tiempo y distancia

Jack Thompson ha logrado superar el registro anterior de la ruta en más de 150 kilómetros. Esta hazaña se consuma en un lapso de 7 días, demostrando una capacidad de esfuerzo sostenido que desafía los límites tradicionales del deporte de resistencia. Su objetivo va más allá de la competencia.

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Detrás de esta exigencia deportiva se esconde un propósito profundo: conectar comunidades y compartir un mensaje sobre la recuperación y el bienestar. La iniciativa nace con una doble motivación: un desafío personal de enorme exigencia y la creación de vínculos entre las comunidades que encuentra.

La conexión con la historia personal de superación

Jack Thompson lleva más de diez años en proceso de recuperación de una adicción. Considera que el ciclismo y el apoyo de la comunidad han sido elementos fundamentales en su transformación personal. Quiere transmitir que la actividad física, las relaciones humanas y el sentimiento de pertenencia contribuyen al bienestar emocional.

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Busca mostrar estos elementos fundamentales para el bienestar en cada etapa del recorrido. Su historia personal sirve de inspiración para otros que enfrentan desafíos similares. El proyecto enfatiza que el deporte puede ser una herramienta de sanación y conexión social.

Un historial de proezas físicas extraordinarias

La trayectoria de Jack Thompson es de las más relevantes en el ciclismo de ultra distancia. En 2022, acumuló un millón de metros de desnivel positivo y realizó 52 Everestings, recaudando fondos para tres organizaciones de salud mental. En 2023, estableció registros entre Osaka y Tokio, y completó la ruta australiana Munda Biddi Trail en 2 días, 12 horas y 15 minutos.

Esa ruta de 1.067 kilómetros se realizó con apenas 17 minutos de sueño, superando el registro anterior en más de 16 horas. Estos logros han sido reconocidos por Guinness World Records. En 2025, recreó el primer Tour de Francia de 1903, cubriendo 2.428 kilómetros en seis etapas con una bicicleta adaptada.

Impacto social y cierre del desafío

En 2023, después del Munda Biddi Trail, desarrolló actividades con más de 3.500 niños. En 2025, con Empowering Young Minds, participó en la costa de California, animando a estudiantes a descubrir el deporte. Jack Thompson continúa esta línea de trabajo acercándose a distintas comunidades a lo largo de la ruta.

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La organización Outride, vinculada a Specialized, promueve la investigación y programas de ciclismo para ampliar sus beneficios sociales. El desafío se documenta en los canales digitales de Jack Thompson. La ruta finaliza el 13 de noviembre en Santa Cruz, California, mostrando las historias humanas y el recorrido completo.