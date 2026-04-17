JóvenesInnovadores de Jerez Crean Pulsera Inteligente para Niños Sordos en Partidos de Fútbol

Alumnos de primaria del CEIP Blas Infante en Jerez de la Frontera han diseñado una innovadora pulsera que, mediante vibraciones y señales visuales, facilita la participación de niños sordos en juegos de fútbol, promoviendo la inclusión y la empatía.

En el corazón de Jerez de la Frontera, Cádiz, un grupo de alumnos del CEIP Blas Infante, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 10 años, ha dado vida a un proyecto que promete revolucionar la forma en que los niños con discapacidad auditiva participan en actividades deportivas, específicamente en los partidos de fútbol que se celebran durante el recreo.

Impulsada por la visión de su profesor, Luis García, esta iniciativa nació con un propósito noble y profundamente humano: asegurar que una compañera con sordera pudiera integrarse plenamente en los juegos, eliminando las barreras de comunicación que hasta ahora limitaban su experiencia. El dispositivo, fruto del ingenio y la colaboración de estos jóvenes estudiantes, ha sido sometido a pruebas rigurosas dentro del propio centro educativo, arrojando resultados sumamente alentadores y confirmando su potencial transformador. La pulsera inteligente funciona a través de un sistema ingenioso que combina vibraciones y señales visuales. Este mecanismo permite al usuario recibir instrucciones en tiempo real, sin la necesidad de recurrir a la lectura de labios o al lenguaje de signos, facilitando así un seguimiento fluido del ritmo del juego. La tecnología subyacente se basa en tarjetas programables micro:bit, que se comunican de manera inalámbrica mediante radiofrecuencia. Tanto el árbitro como el entrenador están equipados con emisores que envían órdenes directamente a las pulseras de los jugadores. Estas órdenes se traducen en acciones concretas, como el inicio o final del partido, la indicación de faltas o directrices de movimiento. Al recibir la señal, la pulsera vibra y despliega símbolos claros en una pequeña pantalla integrada, proporcionando una comprensión inmediata y accesible de la información. La génesis de esta brillante idea se remonta a un desafío educativo planteado en el aula, una invitación a pensar de manera creativa y a buscar soluciones prácticas para un problema real. Uno de los alumnos involucrados en la creación del proyecto relata con orgullo cómo surgió la necesidad de encontrar una manera para que su compañera pudiera comprender "los problemas de fútbol diario como cuando comienza o acaba el partido o cuando es falta". La emoción es palpable en sus palabras al añadir que se siente "muy orgulloso de haberlo creado con mi profesor y mis amigos". Este sentimiento de logro trasciende el ámbito tecnológico. El profesor Luis García, responsable del proyecto, ha enfatizado que la mayor ganancia para los estudiantes no reside únicamente en el resultado tecnológico, sino en el profundo aprendizaje adquirido a través del proceso. La experiencia fomentó la empatía, la colaboración y el trabajo en equipo, inculcando en los niños valores esenciales para el desarrollo de una solución verdaderamente inclusiva, pensada específicamente para su compañera y, por extensión, para todos aquellos que puedan beneficiarse de ella. Desde el CEIP Blas Infante, se subraya que esta iniciativa es un claro ejemplo de cómo la educación puede ser un motor para la inclusión y la innovación social, demostrando que la edad no es una barrera para la creación de soluciones significativas y con impacto. Esta iniciativa no solo destaca por su componente tecnológico, sino también por el invaluable aprendizaje que ha supuesto para los pequeños creadores. El profesor Luis García ha señalado que, más allá de la funcionalidad de la pulsera, el proceso de desarrollo ha cultivado en los alumnos una profunda empatía y un espíritu de colaboración que son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más inclusiva. Los estudiantes comprendieron de primera mano la importancia de adaptar el entorno y las herramientas para que todos puedan participar en igualdad de condiciones. El hecho de trabajar juntos, de compartir ideas y de superar obstáculos como equipo, fortaleció los lazos entre ellos y les inculcó un sentido de responsabilidad y propósito. La satisfacción de haber creado algo que beneficia directamente a una amiga y compañera es, sin duda, una de las lecciones más importantes que estos jóvenes se llevarán consigo. La dirección del centro educativo, en palabras recogidas por Tododisca, ha resaltado que este proyecto es un testimonio del poder transformador de la educación cuando se enfoca en valores como la solidaridad, el respeto y la inclusión, demostrando que la curiosidad infantil y la guía adecuada pueden dar lugar a innovaciones con un impacto social real y positivo





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