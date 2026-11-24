Estudios del Centro Reina Sofía revelan que 22,9% de jóvenes interpreta los celos como amor. La vigilancia digital se normaliza en las relaciones afectivas juveniles actuales.

Un 22,9% de los jóvenes considera que los celos son una prueba de amor. Estos resultados surgen de investigaciones realizadas por Fad Juventud y el Centro Reina Sofía. El informe se difundió con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los estudios Vínculos polarizados. Rastreando la influencia de las narrativas reactivas en la sociabilidad juvenilJuventud y Violencia contra las mujeres: percepciones y realidades en un contexto de polarización destacan esta percepción alarmante. Un 22,9% interpreta los celos como una prueba de amor. Esta cifra refleja cómo ciertas prácticas de control se han integrado en la visión romántica de las nuevas generaciones.

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Vínculos polarizados y percepciones de celos

El 22,9% que interpreta los celos como una prueba de amor muestra una distorsión en la comprensión del amor sano. Según las investigaciones, tres de cada diez jóvenes quieren conocer dónde se encuentra su pareja. Este dato no retrata a una juventud que acepte de forma generalizada la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, revela puntos críticos en la sociabilidad juvenil. La comunicación, el respeto y la autonomía personal aparecen como valores deseables. Aun así, determinadas prácticas de vigilancia digital pueden llegar a interpretarse como normales. Esta convivencia de discursos crea una dificultad para reconocer situaciones de desigualdad.

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La manosphere y narrativas antifeministas

La dificultad para reconocer estas conductas no reside únicamente en lo que ocurre. Reside también en cómo se interpreta. Revisar el teléfono móvil, preguntar por la ubicación o exigir disponibilidad constante se valora distinto según el tono. El contexto de la relación o la percepción de consentimiento influyen en esta interpretación personal.

Entre los chicos sigue presente la expectativa de asumir el riesgo del rechazo. Cuando no lo hacen, pueden ser etiquetados como "princesos". Esta presión llega a interiorizarse. La manosphere promueve modelos de masculinidad tradicional donde las relaciones son una competición con desventaja masculina.

Impacto en relaciones y prevención

Esta influencia de discursos antifeministas no es uniforme. Las jóvenes que se reconocen feministas muestran menos resistencia. Entre quienes se distancian del feminismo aparecen argumentos que naturalizan desigualdades. Por ello, Fad Juventud entiende que la prevención debe atender a las inseguridades.

Facilitar las contraseñas personales genera mayores reservas por su implicación en privacidad. Algunas justificaciones del control se aprenden antes de las primeras relaciones sentimentales. Esta asociación entre vigilar y cuidar se traslada posteriormente a la pareja. Beatriz Martín Padura indicó que no se puede abordar la violencia machista enfrentando a chicos y chicas. El objetivo es acompañar en la construcción de relaciones libres de violencia.