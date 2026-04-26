Jóvenes investigados por robar su propio coche del depósito municipal en Palma

La Policía Local de Palma investiga a dos jóvenes por sustraer su vehículo del depósito municipal tras una infracción de estacionamiento, rompiendo el precinto de seguridad y embistiendo la barrera de salida. El coche fue recuperado en Calvià.

La Policía Local de Palma ha concluido una investigación sobre dos jóvenes, de 21 y 22 años de edad, quienes son sospechosos de sustraer su propio vehículo del depósito municipal donde se encontraba retenido tras una infracción de estacionamiento.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril, cuando el automóvil fue trasladado desde la calle Begònia al depósito municipal debido a una infracción de estacionamiento. Al día siguiente, la mañana del 3 de abril, una pareja, un hombre y una mujer, se presentó en las instalaciones del depósito. Inicialmente, entablaron una conversación con el empleado que atendía al público, buscando información sobre la liberación del vehículo.

El hombre, aprovechando la distracción, se dirigió a la zona donde se encontraba estacionado el coche en cuestión. Lo que sucedió a continuación fue captado por las cámaras de seguridad del depósito, revelando una acción deliberada y planificada. Ambos individuos abandonaron el depósito a bordo del vehículo, rompiendo el precinto de seguridad instalado para evitar la salida no autorizada.

Además, en su huida, embistieron contra la barrera de salida, sin realizar el pago de las tasas correspondientes por la retirada y la custodia del automóvil. Este acto no solo constituye una sustracción, sino también un daño a la propiedad municipal. Tras la fuga, la Policía Local de Calvià logró localizar el vehículo en una zona comercial de Son Caliu. Los agentes que realizaron el hallazgo procedieron a identificar a los ocupantes del automóvil.

Sin embargo, al ser interrogados, los jóvenes no pudieron ofrecer una explicación lógica o coherente sobre cómo habían entrado en posesión del vehículo. Esta falta de justificación reforzó las sospechas de los agentes, quienes procedieron a retirar el coche y trasladarlo nuevamente al depósito municipal de Palma. La pareja, posteriormente, se presentó en las dependencias policiales con la intención de recuperar el vehículo, pero su solicitud fue denegada debido a la investigación en curso.

Cuando fueron citados para comparecer y proporcionar una declaración detallada sobre los hechos, optaron por no asistir, lo que complicó aún más su situación legal. Esta falta de cooperación con las autoridades se considera un agravante en el caso. La actitud de los jóvenes ha sido interpretada como una admisión implícita de culpabilidad y una falta de respeto hacia el proceso judicial.

Como resultado de la investigación, los jóvenes han sido imputados por un delito leve de hurto de cosa propia, considerando que, aunque el vehículo les pertenecía, la forma en que lo recuperaron del depósito municipal constituye una acción ilegal. Además, se han levantado actas por una infracción grave a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, debido a su desatención a los requerimientos policiales y su falta de cooperación durante la investigación.

El atestado completo del caso ha sido remitido a la sección de instrucción de guardia del Tribunal de Instancia de Palma, donde se continuará con el procedimiento judicial correspondiente. Se espera que el tribunal determine las responsabilidades de los jóvenes y establezca las sanciones correspondientes. Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de respetar las leyes y los procedimientos establecidos, incluso cuando se trata de recuperar la propiedad personal.

La Policía Local de Palma continúa trabajando para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley en la ciudad





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