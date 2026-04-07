Jóvenes graduados luchan por conseguir empleo y pasantías en un mercado laboral en desaceleración

La dificultad de los recién graduados para encontrar empleo y pasantías se agrava por la desaceleración del mercado laboral y la alta competencia. El artículo explora los desafíos que enfrentan los jóvenes profesionales, las consecuencias para las empresas y los efectos a largo plazo en las carreras.

Muneeb Iqbal, a punto de graduarse con una maestría en diseño integrado, negocios y tecnología de la Universidad del Sur de California, enfrenta la incertidumbre laboral. A pesar de haber enviado más de 4,000 solicitudes, aún no ha asegurado un trabajo ni una pasantía. Esta situación refleja una tendencia preocupante: la dificultad creciente para los jóvenes graduados estadounidenses de encontrar empleo, especialmente pasantías , consideradas cruciales para iniciar una carrera.

Iqbal, de 23 años, ha notado que muchos puestos de nivel inicial a los que se postula son ocupados por candidatos con años de experiencia, dificultando su entrada al mercado laboral. Su experiencia durante sus estudios de posgrado se ha limitado a una sola pasantía, mientras acumula una deuda estudiantil de $100,000. \El mercado laboral estadounidense ha experimentado una desaceleración significativa, complicando aún más la situación para los recién graduados. Nicole Bachaud, economista de ZipRecruiter, señala que la experiencia laboral, especialmente las pasantías, es el mejor indicador para conseguir un empleo al salir de la universidad. Las pasantías también son vitales para que las empresas construyan su reserva de talento futuro. Enrique Torres, estudiante de pregrado en la Universidad de Mount Olive, también enfrenta desafíos similares. Con más de dos docenas de solicitudes de pasantías presentadas sin éxito, necesita completar una pasantía de 12 semanas para graduarse en kinesiología y ciencias del ejercicio. Torres reconoce la importancia de estas experiencias para su currículum, pero se siente frustrado por la falta de oportunidades. La disminución en las ofertas de pasantías es evidente: Indeed informó una disminución en las publicaciones de pasantías el año pasado, por debajo de los niveles de 2019, con una competencia feroz. Handshake reportó un promedio de 109 solicitudes por publicación de pasantía en 2025, llegando a 273 en tecnología y 192 en finanzas. Esta situación impacta negativamente a los graduados: solo el 41% de los graduados sin experiencia laboral consiguen empleo, en comparación con el 80% de aquellos que sí la tienen.\El desempleo entre jóvenes de 20 a 24 años fue del 6.4% en marzo, superando la tasa nacional del 4.3%. Aunque el mercado laboral añadió 178,000 empleos el mes pasado, las pérdidas de febrero sugieren una desaceleración. La tasa de contratación en febrero fue la más débil desde 2011, excluyendo la recesión pandémica de 2020. Además, la situación geopolítica, como la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, podría intensificar esta desaceleración. Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor, advierte sobre los efectos a largo plazo en los jóvenes y las empresas. La falta de oportunidades laborales puede desviar a los recién graduados de sus trayectorias profesionales planificadas y obligar a las empresas a buscar talento fuera. Zhao enfatiza la importancia de los empleados internos, quienes son más leales, tienen mayor permanencia y facilitan el proceso de incorporación. Incluso los graduados con experiencia significativa enfrentan dificultades, lo que agrava la situación general del mercado laboral para los jóvenes profesionales





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