Jóvenes de toda España acuden a Madrid para la misa histórica del Papa León XIV

Miles de jóvenes viajan a la capital, duermen en colegios convertidos en albergues y recorren 2 km para la misa en Cibeles, donde el Papa llama a la fe a ser una escuela viva y no un museo del pasado.

El papa León XIV ha convertido a Madrid en el epicentro de una manifestación juvenil sin precedentes. Miles de jóvenes provenientes de casi todas las provincias españolas - Sevilla, Córdoba, Málaga, Valencia, Murcia, Bilbao, Badajoz, entre otras - llegaron a la capital para participar en la visita papal.

La ciudad se organizó de forma improvisada: colegios, pabellones y edificios públicos fueron transformados en alojamientos de emergencia. Se estima que unas 2.500 personas pasaron la noche en el suelo, de las cuales 1.800 se asentaron en el patio exterior con colchonetas de playa o esterillas bajo sacos de dormir, mientras el resto ocupó los interiores de los edificios.

A las cinco y media de la mañana, después de un desayuno sencillo pero reconfortante -café con leche o cacao, acompañado de una manzana o un plátano, y una bolsa con agua y dulces-, los peregrinos despertaron y se prepararon para la marcha que los llevaría desde la estación de Atocha hasta la plaza de Cibeles, atravesando el Paseo del Prado. El trayecto, de poco más de dos kilómetros, duró alrededor de cuarenta y cinco minutos, tiempo durante el cual los jóvenes, aunque algo cansados, mostraron una evidente ilusión y fervor.

Durante la caminata, los grupos de peregrinos fueron acompañados por coros de monjas que entonaban al unísono el himno oficial "Alzo la mirada, mis ojos en Jesús", compuesto por el colectivo musical Hakuna. Las banderas ondeaban con orgullo: la tricolor española, la bandera del Vaticano y otras banderas de naciones como Argentina, así como emblemas de organizaciones religiosas, entre ellas Effetá.

Al llegar a Cibeles, alrededor de las diez de la mañana, los feligreses se agruparon en la calle, ansiosos por la misa que comenzaría poco después. La asistencia superó el millón de personas, convirtiéndose en una de las mayores concentraciones religiosas del país.

La ceremonia, transmitida en directo por los principales canales de televisión y plataformas digitales, fue el punto culminante de una jornada que también incluyó anécdotas curiosas: cajas de cartón convertidas en asientos improvisados, siestas bajo el sol madrileño y algún tropiezo que generó risas entre los presentes. En su homilía, el pontífice pidió que la religiosidad de España no se redujera a "un museo del pasado", sino que continúe siendo "una escuela de fe" para las generaciones actuales.

Su mensaje buscó revitalizar la vida cristiana en un contexto que, según él, necesita ser vivido con dinamismo y compromiso. La visita también despertó la atención de los medios internacionales; Antena 3 Noticias emitió un programa especial en TikTok, mientras que en las Islas Canarias se presentaron tres cayucos como símbolo de la crisis migratoria, integrados en una de las misas celebradas allí.

En conjunto, la visita del papa León XIV a Madrid dejó una huella profunda tanto en la población juvenil como en la percepción pública de la Iglesia en España, consolidando un momento histórico de fe, unidad y esperanza





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