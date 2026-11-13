J. D. Vance evalúa no postularse a la presidencia en 2028 por resultados electorales

El vicepresidente de EE. UU. J. D. Vance pondera retirarse de la carrera de 2028 debido a las derrotas republicanas y la guerra en Irán.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ha considerado seriamente no presentarse como candidato a la presidencia en 2028. Esta evaluación surge directamente tras los desastrosos resultados obtenidos por su partido en las elecciones de mitad de mandato celebradas la semana pasada. Fuentes cercanas al mandatario confirman que la decisión aún no es definitiva, pero las dudas han comenzado a instalarse en su entorno inmediato.

Recientes conversaciones con una docena de aliados y asesores revelan a un vicepresidente que lucha con sus propias ambiciones políticas. Además, enfrenta la compleja realidad de la fractura de la coalición MAGA y las nuevas exigencias derivadas de su paternidad. Vance está profundamente comprometido con la reconstrucción del movimiento que triunfó en 2024, pero existen dudas sobre si él debería ser el líder de esa reorganización.

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Incertidumbre y cálculo político para 2028

Quien en un principio fue considerado el claro favorito para la nominación republicana de 2028, ahora no ha establecido un plazo concreto para tomar su decisión final. La posibilidad de buscar la presidencia sigue firmemente sobre la mesa, aunque el clima ha cambiado significativamente. Algunos aliados sostienen con firmeza que es más probable que Vance se postule a que no lo haga, manteniendo viva la disputa interna.

Una fuente cercana declaró: No me sorprendería ninguna decisión que tome, simplemente tiene 42 años. Es lo suficientemente joven como para regresar a la escena política si el entorno actual hace imposible el éxito. Simplemente puede que no sea su momento. Vance no ha definido su hoja de ruta inmediata, lo que deja abierta la puerta a múltiples escenarios políticos en los próximos meses.

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El factor guerra con Irán y Donald Trump

La guerra con Irán se perfila como quizás el mayor obstáculo para las ambiciones presidenciales de Vance. Gran parte de su posible futuro político dependerá de si Donald Trump logra poner fin rápidamente a este conflicto impopular sin erosionar aún más la confianza del público en la Casa Blanca. La gestión de esta crisis internacional es un factor determinante en la estrategia de la coalición republicana.

Un aliado de Vance señaló que La pregunta no es si J. D. puede lograrlo. Es: si la guerra con Irán continúa, ¿puede lograrlo algún republicano? Si no ponen fin a la guerra en Irán, ningún republicano tendrá posibilidades en 2028. Esta postura refleja el temor de que el desgaste por la conflicto externo anule cualquier ventaja partidista. Por otro lado, la publicación de Vance en X, donde atribuía las derrotas republicanas a la guerra, irritó al presidente Donald Trump, según informaron fuentes a CNN.

Competencia interna y renovación de la base

Algunos de los aliados más fervientes de Vance insisten en que este no se siente excesivamente afectado por los resultados de las elecciones de mitad de mandato. Argumentan que dos años es un periodo largo en el que el favor político podría volver a inclinarse a su favor. Terry Schilling, presidente del American Principles Project, afirmó que sería un error que Vance renunciara a postularse por conveniencia política y que está listo para asumir el mando.

Para Vance, la prioridad inmediata es reconstruir y revitalizar la coalición MAGA, la cual parece haberse desmoronado rápidamente. Cuenta con un aliado cada vez más poderoso en este empeño, ya que Stephen Miller, un leal colaborador de Trump, fue ascendido esta semana al cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca. Ambos son conscientes de que, ante todo, deben encontrar una salida rápida a la guerra.

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Mientras tanto, otros republicanos ya han comenzado a moverse para acaparar el protagonismo de cara a 2028. Entre ellos figuran el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el senador por Texas, Ted Cruz; y el gobernador de Georgia, Brian Kemp. Los aliados de Vance insisten en que no les preocupa esta competencia emergente, señalando que la división en las filas republicanas ayudó a Trump a asegurar la nominación en 2016 y 2024. La llegada de su cuarto hijo este verano ya había alimentado especulaciones sobre la posibilidad de que aparcara sus ambiciones presidenciales, añadiendo otra capa de complejidad a su futura trayectoria.