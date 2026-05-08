J Balvin, en la mira de la FIFA, se prepara para una presentación en vivo de cinco horas en Barranquilla

J Balvin, un superestrella del reguetón y una de las estrellas que encabezarán la ceremonia inaugural del Mundial en Ciudad de México, se prepara en su camerino antes de un espectáculo en vivo de cinco horas en Barranquilla, mientras miles de personas en la ciudad costera esperan afuera.

Rodeado de hileras de vestuarios, el superestrella del reguetón J Balvin se prepara en su camerino antes de un espectáculo en vivo de cinco horas, mientras miles de personas en la ciudad costera colombiana de Barranquilla esperan afuera a que comience su estruendosa presentación.

El momento de calma desmiente lo que está resultando ser un año imparable para el colombiano, a quien la FIFA anunció el jueves como una de las estrellas que encabezarán la ceremonia inaugural del Mundial en Ciudad de México el 11 de junio





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