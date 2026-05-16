Izz ad Din al Haddad, líder del brazo armado de Hamás, muerto en un ataque de Israel

El último alto rango de largo recorrido con vida de las Brigadas Al Qassam, Izz ad Din al Haddad, ha sido asesinado en un ataque de Israel contra su familia en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad de Gaza. Israel asegura que el mártir era el único negándose a entregar las armas del movimiento y que por eso fue atacado, a pesar de la flexibilidad del movimiento a este respecto.

Izz ad Din al Haddad era el último alto rango de largo recorrido con vida de las Brigadas Al Qassam . Siete personas murieron en el bombardeo contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad de Gaza .

Israel asegura que el mártir era el único negándose a entregar las armas del movimiento y que por eso fue atacado, a pesar de la flexibilidad del movimiento a este respecto. Durante el periodo reciente trabajó para reconstruir las habilidades de la rama militar de la organización terrorista y contra civiles israelíes y las tropas de las FDI. Bajo su mando en la capital gazatí





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