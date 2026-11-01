Izquierdo denuncia campaña de insultos contra Pedro Sánchez en su libro

José María Izquierdo publica 'Los 300 insultos más feroces contra Pedro Sánchez', denunciando la ofensiva mediática de la derecha española contra el presidente del Gobierno desde su llegada a la Moncloa.

El periodista y columnista de elDiario.es, José María Izquierdo, ha presentado una obra que documenta una ofensiva mediática intensificada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La publicación, titulada 'Los 300 insultos más feroces contra Pedro Sánchez', analiza el tono agresivo empleado por diversos medios de comunicación de derechas desde que el líder socialista llegó a la Moncloa.

Ecos de la estrategia de inundación

Izquierdo inicia su análisis citando una frase célebre de Steve Bannon, antiguo asesor de Donald Trump. El texto original, publicado el 9 de febrero de 2018, establece que la verdadera oposición son los medios y la estrategia es inundar la zona con basura. Esta consigna, extendida por el mundo y aplicada en España por seguidores de la extrema derecha, ha servido como base para una campaña de desacreditación sistemática.

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La obra recoge bulos, tergiversaciones, hipérboles e infamias firmadas por autores que, según el escritor, se sienten en una misión mesiánica de defensa de la patria. El periodismo descrito se caracteriza por un estilo sucio y brutal, comparable al concepto de periodismo de queroseno mencionado por Ben Bradlee, antiguo director de The Washington Post.

Repetición de contenidos periodísticos

El autor reconoce que parte del material incluido en la introducción proviene de sus propias piezas anteriores, como el prefacio de un libro de Aguilar en 2011 o el artículo sobre el Catavenenos del 7 de enero de 2024. Esta reiteración se explica por el uso de la misma materia prima: las frases más feroces aparecidas en periódicos, tanto tradicionales como digitales.

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Izquierdo compara esta práctica con la de un panadero que utiliza siempre los mismos ingredientes. Aunque la variedad puede ser limitada, la consistencia del ataque es constante. El autor admite que, en este caso, la producción se acerca más a la rutina artesana básica que a la innovación culinaria de Ferrán Adriá.

Ataques históricos a gobiernos democráticos

El contexto de octubre de 2026 muestra un panorama de prensa española de derecha y extrema derecha que el autor describe como aterrador. Existe una ambigüedad sobre si los periodistas siguen órdenes políticas de Vox o del Partido Popular, o si son subvenciones los que dirigen la narrativa. El resultado es un discurso antidemocrático y fanático, a veces al borde del fascismo.

Izquierdo señala que la tradición de prensa canallesca en España es larga. En los primeros años noventa, medios como ABC se esforzaron por acabar con Felipe González, rozando según se reconoció la estabilidad del Estado. Posteriormente, se intentó lo mismo con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Ejemplos de descalificaciones previas

Antes de enfocarse en el actual presidente, se recogieron ataques contra Zapatero. Hermann Tertsch, en ABC, describió sus formas como grotescas y su ignorancia como inabarcable. Isabel San Sebastián, en El Mundo, le calificó de presidente compresa, afirmación que buscaba restar su presencia y relevancia política.

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Actualmente, estos ataques se dirigen contra Pedro Sánchez con una zafiedad y ruinidad aumentadas. La proliferación de medios digitales financiados por orígenes desconocidos ha ensuciado aún más el panorama mediático. El libro está disponible en Amazon desde el 1 de noviembre de 2026.