Iyana Martín guía a España al triunfo 72-71 ante República Checa en Oviedo

La Selección Española de baloncesto femenino venció 72-71 a República Checa en Oviedo con 18 puntos de Iyana Martín, en su camino hacia el Eurobasket 2027.

La Selección Española de baloncesto femenino derrotó este martes a República Checa por 72-71 en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en su camino hacia el Eurobasket 2027. Iyana Martín fue la protagonista del duelo con 18 puntos y 23 de valoración, y el triunfo llegó tras una remontada en el último minuto.

El partido se preveía como una victoria sencilla para 'La Familia', pero terminó siendo una dura batalla. España llegó a tener una máxima renta de 13 puntos al inicio del segundo cuarto, con el marcador 24-11, antes de tener que revertir el encuentro en los instantes finales.

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Iyana Martín y el desarrollo del partido en Oviedo

Iyana Martín lideró a España con 18 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, y fue la máxima anotadora y la mejor valorada del encuentro. La jugadora ovetense regresaba a la selección como una de las grandes sensaciones del baloncesto actual.

Iyana Martín conectó en la pintura con Raquel Carrera y Paula Ginzo para dañar a las checas, que estaban muy activas sin balón en el lado ofensivo. Con el marcador 13-11 en el minuto 6, el juego interior español empezó a generar ventajas.

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Con problemas en estático y a la espera de subir el ritmo, Miguel Méndez aceleró las rotaciones. España respondió con un valioso parcial de 7-0 para cerrar el primer acto.

Katerina Kalna anotó un 2+1 que rompió una sequía de más de seis minutos de las checas, que iban perdiendo por la máxima de 13 puntos (24-11). Esa acción hizo reaccionar a las visitantes, que se repusieron con un parcial de 6-11.

Un tiempo muerto de Miguel Méndez reactivó a las suyas y sacó a relucir la mejor versión de Iyana Martín y Raquel Carrera. Tras el descanso, España amplió su ventaja hasta el 54-45 en el minuto 36, con acciones de contraataque propias de su identidad.

Remontada checa y la dirección de Martin Basta

Las checas, dirigidas por Martin Basta, empataron el partido a 57-57 apoyándose en el lanzamiento exterior. Según el relato del encuentro, dominaron el rebote y anotaron 7 de 13 triples, con 3 de 4 en ese periodo.

La base checa lideró a su selección con 10 puntos en ese momento, aunque cometió pronto su cuarta falta personal. La salida de la jugadora coincidió con un tramo en el que España volvió a castigar al equipo visitante.

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Otro triple de República Checa, con 4 de 5 en el lanzamiento exterior, y una penetración colocaron el marcador en 59-64 a menos de 8 minutos para el final. Poco después, un nuevo triple en el ecuador del cuarto puso el 66-67 y reavivó las esperanzas en el Palacio de los Deportes.

En el último minuto, España recuperó el liderazgo del marcador con un 72-71. El equipo local logró mantener la ventaja hasta el final de la posesión decisiva.

Victoria sufrida y próximos pasos hacia el Eurobasket 2027

La Selección Española se impuso 72-71 en casa y mantiene su preparación rumbo al Eurobasket 2027. El triunfo llega después del bronce mundial que el equipo conquistó el pasado septiembre en Berlín.

La última posesión de República Checa terminó sin falta de España, y una pésima gestión de las visitantes dejó la victoria en manos de las locales. Fue un triunfo sufrido en Oviedo, que confirma la capacidad de reacción del equipo de Miguel Méndez.