El exjefe de Gabinete Iván Redondo critica la pasividad de Pedro Sánchez frente a Feijóo, afirmando que el líder socialista no defendió su gestión en el debate del 19 de noviembre.

El ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Iván Redondo, ha emitido un contundente juicio sobre el comportamiento de Pedro Sánchez durante el debate electoral celebrada el 19 de noviembre. Redondo sostiene que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no logró defender su gestión ni presentar una contranarrativa efectiva frente a los ataques del candidato del Partido Popular (PP).

Crítica a la falta de defensa de Sánchez

Según el análisis de Iván Redondo, Pedro Sánchez no se ha defendido en ningún momento durante el encuentro televisivo organizado por la Academia de Televisión. El ex funcionario describe la estrategia utilizada por el presidente del gobierno saliente como una táctica distinta, cuya efectividad real aún está por dilucidarse en función de los resultados electorales del 29 de noviembre.

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Características del debate de la Academia de Televisión

El encuentro entre Pedro Feijóo y Pedro Sánchez se desarrolló durante aproximadamente dos horas en la noche del 19 de noviembre, bajo la moderación de María Casado. Este evento reunió a más de 38 millones de ciudadanos llamados a las urnas el 29 de noviembre, marcando uno de los momentos de mayor audiencia mediática de la campaña electoral. Los temas abordados incluyeron la crisis migratoria en Ceuta y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda que dejaron más de 100 fallecidos.

El papel de Alfonso Ruiz-Gallardón en el análisis

Tras finalizar el directo, Televisión Española (TVE) realizó un desglose del debate con la participación de Alfonso Ruiz-Gallardón, consultor político y ex director del Gabinete de la Presidencia de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021. Ruiz-Gallardón calificó la intervención de su antiguo jefe como 'todo menos ilusionante', señalando la ausencia de conexión emocional, energía y determinación en su discurso.

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Estrategia dual y percepción de monólogos

Iván Redondo ha expresado la sensación de que el debate se convirtió en dos discursos separados en lugar de un verdadero cara a cara. Aunque ambos candidatos presentaron propuestas y algunos acuerdos teóricos, Redondo observa que Feijóo desconectaba ante las preguntas sobre su programa y que Sánchez no respondía a los interrogantes directos. Esta dinámica generó una percepción de empate técnico sin vencedores claros.

Impacto en la contienda electoral del 29 de noviembre

La opinión pública y las redes sociales se han mostrado divididas ante la actuación de los líderes políticos. Mientras algunos sectores consideran superior al candidato popular, otros expertos, como Redondo, enfatizan la falta de información sustancial aportada por ambos. El verdadero duelo informativo ahora se traslada al próximo debate a cuatro que incluirá a Abascal y Colau, consolidando el debate del 19 de noviembre como un evento de estrategia política diferenciada.