Iván Cepeda, el candidato de la izquierda colombiana que se perfila para suceder a Gustavo Petro

El senador Iván Cepeda, hijo de un líder asesinado y figura clave en los procesos de paz, ganó la consulta interna del Pacto Histórico y se consolida como el favorito para las elecciones de 2026 en Colombia. Su Notoriedad creció tras el caso Uribe y su estilo sobrio busca capitalizar el legado de Petro.

En el turbulento escenario electoral de Colombia, a finales de 2025 el senador Iván Cepeda no aparecía como el candidato predeterminado de la izquierda; no era el ungido oficialista para 2026.

Sin embargo, desde que venció en la consulta interna de su partido ha capitalizado la campaña, incluso bajo sus propias reglas: numerosos actos en espacios públicos, escasas entrevistas y nulos debates. Se ha convertido en el rival a batir. ¿Cómo logró escalar? Existió un punto de inflexión que catapultó a este político, extrañamente alejado de las polémicas -en un país donde estas abundan-: el proceso judicial contra Álvaro Uribe.

En julio de 2025, cuando una jueza declaró al expresidente culpable por fraude procesal y soborno a testigos (posteriormente absuelto), Cepeda, quien fungió como víctima y testigo en ese juicio, saltó inmediatamente como el precandidato favorito. ¿Quién es Cepeda, qué propone y por qué podría ser el sucesor de Gustavo Petro? Hijo de un líder asesinado y dirigente firme de la izquierda, Cepeda cuenta con 63 años: nació el 24 de octubre de 1962 en Bogotá.

Es senador del oficialista Pacto Histórico y acaba de triunfar en la consulta interna de esa colectividad para ser el candidato presidencial en 2026. Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica (el partido que se originó como brazo político de las FARC y el Partido Comunista tras los acuerdos de la guerrilla con el Gobierno en 1984) y de Yira Castro, una dirigente comunista y exconcejal de Bogotá, fallecida en 1981.

La muerte de Cepeda Vargas fue uno de los hechos que en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como parte del exterminio de un movimiento político. Desde muy joven, Iván Cepeda evidenció su carácter estoico y su liderazgo de izquierda: se han vuelto icónicas las imágenes de un Cepeda adolescente, entrevistado en la calle poco después de enterarse del asesinato de su padre, mientras se dirigía a la universidad.

Esa serenidad ha marcado su figura pública, una voz templada que, desde su ideología, clama permanentemente por justicia. Cepeda cursó filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid, en Sofía, Bulgaria, y se especializó en derecho internacional humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia. Está casado con Blanca del Pilar Rueda, funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la pareja tiene dos hijos. Su trayectoria política refleja un activismo persistente en un país a menudo hostil.

Debió exiliarse entre 1998 y 2004 en Europa tras sufrir amenazas por denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. En 2003 fundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En 2010 resultó elegido representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático, agrupación de la que también formó parte Gustavo Petro.

Desde 2014 es senador de la República, reelecto en 2018 y 2022, ahora por el Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro a la presidencia en 2022. En el Congreso, Cepeda ha sido copresidente de la Comisión de Paz y miembro de la Comisión Segunda del Senado. Actuó como facilitador en el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

También participó en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y colaboró en los acercamientos con el Clan del Golfo dentro de la política de 'paz total' de Petro. En su labor legislativa, Cepeda ha denunciado públicamente casos de parapolítica y conexiones entre empresarios y grupos paramilitares.

El caso Uribe y la candidatura del Pacto Histórico En 2012, el expresidente Álvaro Uribe -en la vereda ideológica contraria, el máximo adversario de Cepeda- lo acusó de presunta manipulación de testigos. En 2018, la Corte Suprema desestimó el caso contra Cepeda por falta de pruebas y abrió investigación contra Uribe por los mismos hechos: Uribe pasó de acusador a acusado, luego a condenado en 2025 y finalmente a absuelto: hace apenas una semana el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria que pesaba contra Uribe Vélez.

Ese proceso judicial otorgó a Cepeda notoriedad de cara a las elecciones de 2026: si bien no inició como precandidato, la condena a Uribe le brindó exposición mediática y activó un movimiento que lo llevó a postularse. Al arrancar las campañas de los precandidatos, en el bando oficialista se perfilaban más figuras como Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y allegado a Petro, o el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Pero las disputas internas de la izquierda, los problemas con el Consejo Nacional Electoral para la realización de la consulta y el peso de la campaña concentraron finalmente los apoyos de varios sectores en Cepeda. Su estilo sobrio, su historial de lucha por los derechos humanos y su posición dentro del Pacto Histórico lo convierten en un candidato transversal que busca capitalizar tanto el legado de Petro como la sed de justicia de una parte del electorado.

Cepeda promete profundizar la 'paz total', mantener el diálogo con actores armados y fortalecer las garantías para líderes sociales. Su discurso enfatiza la reparación a víctimas, la reforma rural integral y la justicia transicional, temas que resuenan en regiones castigadas por el conflicto.

No obstante, enfrenta el reto de ampliar su base más allá de los sectores tradicionales de la izquierda y de demostrar que puede gobernar una Colombia polarizada. Su manejo sereno podría ser una virtud o una limitación en un entorno político volátil. La consulta interna del Pacto Histórico, realizada en un contexto de tensión interna, constituyó un mandate para Cepeda, quien ahora deberá construir una plataforma programática que integre a las distintas facciones de la coalición y atraiga a indecisos.

La sombra del caso Uribe, aunque reversible en términos legales, sigue pesando en la percepción pública y polariza a la opinión. Mientras tanto, Cepeda continúa con su estrategia de contacto directo en plazas públicas, evitando debates que puedan exponer sus puntos débiles.

Su ventaja actual se sustenta en la cohesión parcial de la izquierda y en su imagen de probidad, pero las encuestas aún lo muestran con un techo cercano al 25 por ciento, lejos de asegurar la victoria en una posible segunda vuelta. La campaña de 2026 promete ser una de las más complejas en la historia reciente de Colombia, con múltiples candidatos de centro y derecha que buscarán capitalizar el desgaste del oficialismo.

En ese tablero, Iván Cepeda representa la continuidad con matices, la consolidación de un proyecto de izquierda que, tras el gobierno de Petro, busca asegurar su legado. Su biografía, marcada por el dolor y la perseverancia, es tanto un activo como una carga: lo vincula al sufrimiento de las víctimas, pero también lo sitúa en la esfera de la confrontación histórica con el uribismo. Cómo maneje esa dualidad será clave para su éxito electoral.

Por ahora, es el candidato a vencer dentro de la coalición gobernante, pero el camino a la presidencia está plagado de obstáculos que deberá sortear con habilidad





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