Iván Cepeda busca continuar la senda de Petro en Colombia

El hijo de una víctima de un crimen de Estado busca la presidencia de Colombia después de la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Iván Cepeda , hijo de víctima de un crimen de Estado, busca continuar la senda de Petro en Colombia. El día que mataron a su padre, Iván Cepeda envió un mensaje contundente que marcó su carrera.

Manuel Cepeda Vargas, senador del partido izquierdista Unión Patriótica y exmiembro del Partido Comunista Colombiano, había sido baleado dentro de un auto en el suroeste de Bogotá en un crimen atribuido a paramilitares en colusión con agentes estatales. Iván, con 31 años, llegó al lugar de los hechos minutos después e hizo un alegato contra la violencia política de la que entonces no se libraba ninguna ideología, pero que se ensañó contra la izquierda.

Después de la muerte de su padre, Iván Cepeda se dedicó a buscar justicia para su padre y otros políticos izquierdistas asesinados. Se exilió varias veces, incluyendo una vez en Francia entre 2000 y 2003, donde estudió una maestría en Derecho Internacional Humanitario. Al regresar, reemprendió su búsqueda de justicia y reparación de víctimas, ahondó en los orígenes del paramilitarismo y comenzó una defensa de los derechos humanos que mantiene hasta hoy.

Cepeda ha sido víctima y testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de cárcel por soborno en actuación penal y fraude procesal. Tras la condena de Uribe, Cepeda se lanzó a la presidencia y ganó la consulta interna de su partido con holgura. Ahora se enfrenta a Abelardo de la Espriella en el balotaje del 21 de junio.

Cepeda, de 63 años y senador del partido Pacto Histórico, obtuvo un 41% de apoyos por el 44% de su rival. El candidato llamado a suceder la senda progresista de izquierda iniciada por Gustavo Petro en 2022 se medirá al abogado de derecha Abelardo de la Espriella





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