IU cuestiona la legalidad de la prueba del móvil de Rodolfo Reyes clave en la imputación de Zapatero

Izquierda Unida señala que el retraso de cinco años en el envío de los chats del empresario venezolano desde EE.UU. a España podría invalidar la causa contra el expresidente. El juez Calama busca asegurar que esa prueba pueda usarse en el juicio sin nulidades.

El partido político Izquierda Unida (IU) ha planteado serias dudas sobre la legalidad en la obtención de la información del teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes , socio de la aerolínea Plus Ultra , que fue incautado por las autoridades estadounidenses.

Según la formación, el hecho de que Estados Unidos tardara cinco años en enviar de forma espontánea el contenido de ese dispositivo a España, y que ya haya sido utilizado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, suscita "dudas" sobre la legalidad de dicha obtención. IU advierte que esta circunstancia podría dar lugar a la nulidad de la causa.

El juez Calama, por su parte, ha emitido un auto en el que acuerda enviar una comisión rogatoria a EE. UU. para poder usar como prueba la extracción del contenido del móvil, después de que la Homeland Security Investigations (HSI) lo incautara en 2021 y la información no fuera remitida hasta el 18 de marzo de 2026.

El auto reconoce que ese material ya ha sido utilizado como elemento de investigación, pero señala que dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos, es necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para que pueda ser usado en el juicio con plenos efectos procesales, evitando posibles nulidades. La investigación transnacional, iniciada en 2018, se centra en una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas.

Esta red utilizaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y desfalco de fondos públicos. La coordinación se realizó con las oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. Los mensajes del teléfono de Reyes fueron clave para sostener el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que derivó en la imputación de Zapatero.

Fuentes de IU consultadas por elDiario.es consideran que tras permanecer cinco años en manos de EE. UU. y ser enviada ahora a España por la Administración de Donald Trump, la "principal finalidad" del volcado de los mensajes es "servir para desestabilizar al actual Gobierno".

Añaden que el objetivo de algunas agencias estadounidenses no es perseguir la corrupción, sino castigar a quienes participen en operaciones comerciales para eludir las sanciones impuestas a Venezuela, que califican de "arbitrarias" e "ilegales" según el Derecho internacional. Por su parte, fuentes fiscales explicaron que el envío de la información cinco años después de la incautación se debió a un "traslado espontáneo" de EE. UU. amparado por los cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales





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