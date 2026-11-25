Ithaka Infrastructure Partners adquiere la participación de Crédit Agricole en Exolum por 300 millones de euros, consolidando su presencia en la gestora de logística energética.

Ithaka Infrastructure Partners ha adquirido una participación del 4,93% en el capital social de Exolum, la principal compañía española de logística de hidrocarburos, al grupo financiero francés Crédit Agricole. Esta transacción financiera ha implicado un desembolso estimado de aproximadamente 300 millones de euros, valorando significativamente la posición de la nueva inversora en el accionariado de la empresa.

La operación cierra la ventana de entrada de Ithaka Infrastructure Partners, un fondo de inversión impulsado por antiguos ejecutivos de los grupos FCC y Unión Fenosa, en el capital de una entidad considerada estratégica para el sistema energético nacional. El traspaso de acciones se realizó mediante la entidad controladora Ithaka Essential Energy Infra Spain, integrando a la gestora junto a otros fondos institucionales internacionales.

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Detalles Transaccionales y Valoración Implícita

La compraventa confirma una valoración implícita de la totalidad del capital de Exolum superior a los 6.000 millones de euros, derivada del precio pagado por ese bloque minoritario. Es fundamental precisar que este importe de 300 millones de euros no representa una valoración oficial de la compañía ni incluye su deuda total, sino que se ajusta al precio de mercado atribuido exclusivamente a ese 4,93% de participación.

Antes de esta operación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) registraba en su informe del 29 de octubre a Crédit Agricole, a través de su filial Vaugirard Infra, poseyendo un 9,93% del capital social y el 10% de los derechos de voto. Tras el cierre del acuerdo, las listas actuales de la compañía reflejan que Vaugirard Infra ha reducido su titularidad al 5% del capital, manteniendo una participación equivalente en derechos de voto del 5,03%.

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Paralelamente, la entrada de Ithaka Essential Energy Infra Spain en el listado accionarial aparece con un 4,93% del capital y un 4,97% de los derechos de voto. Esta situación confirma que, aunque Crédit Agricole mantiene una presencia a través de su filial aseguradora, su exposición directa se ha equilibrado significativamente tras la salida parcial de acciones.

Antecedentes Recientes de Rotación Accionarial

Esta operación se inscribe en un periodo de intensa rotación del capital de Exolum, donde múltiples fondos de inversión han reconfigurado sus posiciones en menos de un año. En septiembre de 2025, el fondo estadounidense KKR adquirió el 19,9% del capital que controlaba previamente Macquarie, un fondo australiano. Este movimiento fue clave para que KKR se consolidara como uno de los principales accionistas de la compañía.

En enero de este año, el fondo de pensiones holandés APG vendió su participación del 9,93%, dividiendo el paquete entre Banca March y Stoneshield Capital. Cada entidad adquirió aproximadamente la mitad de las acciones, con la entidad financiera española absorbiendo un 5% y el fondo Stoneshield Capital tomando posesión de un 4,93%. Este desglose es visible en la actual estructura de propiedad.

Posteriormente, en mayo, el fondo de pensiones canadiense OMERS acordó desprenderse de su participación, que superaba el 25%. Stoneshield Capital amplió su influencia comprando un 15% de esa posición, mientras que otro inversor institucional internacional con más de 100.000 millones de dólares en activos bajo gestión adquirió el 10% restante. Ithaka no formaba parte de estas transacciones anteriores, consolidando su entrada ahora.

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Nuevos Accionistas y Estrategia de CVC

Actualmente, el principal accionista de Exolum continúa siendo CVC, con un 24,84% del capital social y el 25% de los derechos de voto. Desde que el fondo británico entrara en la compañía en 2017, ha puesto en marcha un proceso activo para desinvertir en este activo. CVC ha contratado al banco Citi para asesorar la venta de su participación en el mercado.

El mercado financiero está evaluando diversas alternativas para la salida de CVC, que ronda los 1.600 millones de euros según fuentes especializadas. Las opciones analizadas incluyen vender el paquete completo, cercano al límite legal del 25%, o dividirlo en varios bloques para facilitar la entrada de múltiples inversores. La venta de Crédit Agricole a Ithaka sirve como precedente de una posible operación por tramos.

La estructura accionarial completa se define con límites estrictos, ya que la normativa de la compañía prohíbe que ningún accionista individual supere el 25% del capital o de los derechos de voto. Además de CVC y KKR con un 19,9%, la propiedad se reparte entre Stoneshield, IMCO con un 9,93%, y los nuevos y antiguos participantes minoritarios mencionados.

Estos movimientos accionariales coinciden con un entorno de incertidumbre regulatoria que puede influir en las decisiones de futuros inversores. La entrada de Ithaka, fundada por ejecutivos de alta experiencia en energía y construcción, aporta una perspectiva local y especializada a un capital cada vez más fragmentado entre grandes fondos globales y gestores nacionales.