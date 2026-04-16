Iteria Biopharma Asegura 5 Millones de Euros para Avanzar en Tratamientos Oncológicos Innovadores

La biotecnológica Iteria Biopharma cierra una ronda de financiación semilla de 5 millones de euros, liderada por Inveready y Xesgalicia, para impulsar el desarrollo de su fármaco ITR-251 contra el cáncer de próstata metastásico y avanzar en programas para cáncer de pulmón, páncreas y colorrectal.

Iteria Biopharma ha logrado un hito significativo al asegurar una ronda de financiación semilla de 5 millones de euros. Esta importante inyección de capital proviene de inversores estratégicos como Inveready y Xesgalicia, junto con la contribución de los socios promotores del proyecto.

Los fondos recaudados permitirán a la compañía biotecnológica consolidar su camino hacia el desarrollo de terapias innovadoras contra el cáncer, cubriendo las necesidades financieras esenciales para la culminación de la fase preclínica y la ejecución del primer ensayo clínico de su compuesto ITR-251. Este fármaco está diseñado específicamente para abordar el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, una patología de gran impacto y con necesidades médicas insatisfechas. Además de impulsar el avance de ITR-251, la financiación facilitará la progresión de otros dos programas de investigación temprana de Iteria Biopharma. Estas iniciativas se centran en el desarrollo de tratamientos para tipos de cáncer con alta prevalencia y mortalidad, incluyendo el cáncer de pulmón, páncreas y colorrectal. La compañía, con sede en Touro, A Coruña, fue establecida en 2024 como una iniciativa conjunta liderada por figuras de gran experiencia en el sector biotecnológico. Sus fundadores son Carme Pampín, fundadora y líder de GalChimia; Julio Castro, fundador y CEO de Palobiofarma; y Ramon Bosser, CEO de Iteria Biopharma. Su visión compartida es revolucionar el abordaje terapéutico de los cánceres metastásicos avanzados, aquellos en los que las terapias convencionales han perdido efectividad, mediante la aplicación de enfoques novedosos y poco convencionales en química médica. La importancia de la labor de Iteria Biopharma se subraya al considerar la magnitud del cáncer de próstata. Este tipo de tumor es el segundo más frecuente entre la población masculina a nivel mundial, registrando anualmente 1,47 millones de nuevos diagnósticos y provocando cerca de 400.000 fallecimientos. Las proyecciones apuntan a un incremento alarmante, con una previsión de 2,4 millones de casos diagnosticados para el año 2040, un escenario directamente relacionado con el envejecimiento demográfico global. Si bien la tasa de supervivencia para las etapas iniciales de la enfermedad es elevada, esta desciende drásticamente hasta un preocupante 38% en los casos metastásicos. Esta realidad convierte el desarrollo de fármacos innovadores y más efectivos en una prioridad crítica para lograr un impacto real en la reducción de la mortalidad asociada a estos tumores. La innovación terapéutica no solo representa la clave para transformar las enfermedades avanzadas en condiciones crónicas manejables, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes, sino que se erige como la única vía factible y efectiva para mitigar el devastador impacto de la mortalidad global en las próximas décadas y generaciones





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