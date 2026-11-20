Miles de italianos se movilizan contra el gobierno de Meloni y la CGIL exige cambios urgentes ante el coste de vida y la militarización.

Decenas de miles de ciudadanos han ocupado las principales calles de Italia este viernes para participar en una jornada de huelga general masiva. La movilización ha sido convocada por la Confederazione Generale Italiana del Lavoro ( CGIL), el mayor sindicato del país, junto con otras centrales sindicales. El objetivo central es expresar un rechazo frontal hacia el actual gobierno de Giorgia Meloni.

Protesta masiva contra el gobierno de Meloni

La CGIL ha coordinado una protesta que busca denunciar el incremento del coste de la vida y los recortes sistemáticos en los servicios públicos esenciales. Maurizio Landini, líder de la CGIL, ha sido una de las voces más destacadas durante la jornada. Landini se dirigió a sus seguidores al llegar a la manifestación central en la Piazza Vittorio de Roma, donde afirmó que el gobierno actual resulta confuso. Él mismo declaró que nunca antes había visto a un gobierno presentar un presupuesto y posteriormente introducir dos mil enmiendas para modificarlo.

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Críticas de Landini a la gestión económica

Maurizio Landini ha calificado este día como uno precioso, caracterizado por una gran afluencia de personas y una unión significativa entre diferentes generaciones. Según el líder sindical, las plazas públicas deben convertirse en espacios para recuperar un futuro digno y enviar un mensaje claro al gobierno sobre la necesidad de un cambio urgente. Landini señaló que, tras cinco años en el poder, la situación de la población es peor que al inicio de la legislatura. Esta percepción de deterioro social ha sido el motor principal para la convocatoria.

Participación estudiantil y sindical en Roma

La respuesta ciudadana ha sido amplia y transversal, con una fuerte presencia de jóvenes y estudiantes. Desde dos institutos romanos, alumnos han salido a las calles para protestar contra el gobierno, la guerra y la carestía. Su manifestación comenzó en la plaza Ostiense y posteriormente se ha unido a la marcha principal de la CGIL en los Foros Imperiales. Además, en la plaza Dante se han congregado manifestantes de sindicatos de base y estudiantes en el marco de la Huelga Internacional de la Juventud. Estos grupos también realizan una marcha desde Largo Cairoli.

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Demanda contra la militarización del país

Entre las reivindicaciones centrales de esta jornada se encuentra la oposición a la militarización y al rearme. Los manifestantes exigen una mayor inversión en educación, sanidad y bienestar social como alternativa a la política de defensa actual. En la piazza Mancini se han reunido miembros de la USB y trabajadores temporales, quienes posteriormente se dirigirán a la piazza Matteotti. Estas acciones combinadas reflejan una convergencia de sectores diversos que buscan presionar al ejecutivo mediante la movilización directa.

Impacto en el transporte y servicios públicos

La huelga ha afectado significativamente a los sectores públicos y privados, incluyendo escuelas, sanidad y transporte público local. Sin embargo, el transporte aéreo, el ferroviario y el de mercancías quedaron excluidos de la convocatoria tras la intervención de la Comisión de Garantías. En la capital, la línea C del metro se ha encontrado cerrada desde la mañana, mientras que las demás líneas han sufrido retrasos y una reducción notable del servicio, lo que ha condicionado la movilidad urbana durante la jornada de protesta.