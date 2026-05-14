Itálica, una ciudad romana con trazado intacto

Itálica, una ciudad romana situada en el entorno de Santiponce, a unos siete kilómetros de Sevilla, es un enclave único en la Hispania romana por su trazado intacto. Durante los siglos I y II d. C., alcanzó su mayor desarrollo y se convirtió en un importante centro administrativo y militar dentro del Imperio romano. El conjunto incluye calles con trazado original, edificios públicos como el anfiteatro y el teatro, viviendas y termas, entre otros elementos que configuran su estructura urbana.

La huella de Roma en la península ibérica sigue presente en numerosos enclaves que permiten entender cómo se organizaban sus ciudades. Durante varios siglos, el Imperio romano impulsó la creación de núcleos urbanos con infraestructuras, espacios públicos y viviendas que estructuraban la vida cotidiana.

En muchos casos, esos restos han quedado integrados en ciudades actuales o se conservan de forma parcial, lo que dificulta su lectura completa sobre el terreno. Aun así, existen algunos lugares donde esa estructura urbana se mantiene con suficiente claridad como para poder recorrerla sin necesidad de interpretaciones complejas. Es el caso de la antigua ciudad romana de Itálica, situada en el entorno del actual municipio de Santiponce, a unos siete kilómetros de Sevilla.

Su cercanía a la capital andaluza la ha convertido en una de las visitas más habituales dentro de las rutas culturales del sur peninsular





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