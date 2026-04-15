Israel y Líbano inician conversaciones directas en Washington para abordar la tensión en Oriente Medio

En un esfuerzo por desescalar la violencia, Israel y Líbano se reunieron en Washington para conversaciones directas. El encuentro, auspiciado por Estados Unidos, busca desactivar el foco de tensión, pero la situación en el terreno, con ataques continuos y objetivos divergentes, presenta desafíos significativos.

Tras una semana del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y después del fracaso de la primera ronda de conversaciones entre ambos en Pakistán, se llevó a cabo una reunión trascendental este martes con el objetivo de aliviar la violencia y la tensión en Oriente Medio .

Representantes de Israel y Líbano se reunieron en Washington en las primeras conversaciones directas en décadas entre los dos países enfrentados. Estas conversaciones fueron auspiciadas por Estados Unidos, con la meta de desactivar el foco principal de tensión en el conflicto, además del estrecho de Ormuz.

Aunque Israel ha cesado el fuego contra Irán, cumpliendo con el acuerdo entre su aliado estadounidense y Teherán, la situación en Líbano persiste en medio de la controversia. Israel ha mantenido su ofensiva contra Líbano, lo que ha puesto en riesgo la continuidad del alto el fuego en Irán. Después del ataque del 8 de abril, que causó una gran cantidad de víctimas, Israel abrió la vía diplomática con el Gobierno de Beirut, justificando su ofensiva como dirigida contra el grupo chií libanés Hizbulá, y no contra el país, donde las consecuencias del conflicto son muy graves.

El embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se encontraron con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Rubio redujo las expectativas de un acuerdo rápido, aunque calificó las conversaciones como una 'oportunidad histórica', mencionando la complejidad de las décadas de historia y la falta de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Leiter se mostró optimista tras el encuentro, enfatizando la visión común en la liberación de Líbano de la influencia de Hizbulá. Se discutieron temas como la delimitación de fronteras, con un enfoque en el futuro. Paralelamente a las conversaciones, los ataques israelíes continuaron, resultando en más víctimas. Hizbulá también mantuvo sus ataques contra el norte de Israel, así como contra las tropas hebreas en el sur de Líbano, reivindicando múltiples acciones.

El Gobierno libanés buscaba un alto el fuego previo a discutir otros asuntos complejos, mientras que Israel perseguía el desarme de Hizbulá. Hizbulá, nacido en los años 80 con el apoyo de Irán, para resistir a la ocupación israelí, ha sido el principal antagonista en este conflicto, con el pueblo libanés como la principal víctima.

En 2024, se logró un alto el fuego mediado por Estados Unidos y Francia, aunque las violaciones al cese de hostilidades fueron constantes por parte de Israel. Ahora, el gobierno israelí busca la ayuda de las autoridades libanesas para desmantelar a Hizbulá, reconociendo la insuficiencia de sus operaciones militares actuales. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, señaló que la normalización de las relaciones con Líbano depende de la eliminación de Hizbulá, identificando al grupo como el principal obstáculo para la seguridad de Israel y la soberanía de Líbano.

La tensión persiste también en el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, manteniendo la inestabilidad en la región





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