Israel y Líbano acuerdan negociaciones de paz con mediación de EE.UU. en Washington

Israel y Líbano, con la mediación de Estados Unidos, acordaron iniciar negociaciones directas para resolver el conflicto en una reunión histórica en Washington. El encuentro, el de más alto nivel desde 1993, busca una solución duradera a la influencia de Hezbolá y abordar cuestiones como el desarme y el alto el fuego.

El embajador de Israel ante Estados Unidos , Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron el martes 14 de abril de 2026 en el Departamento de Estado en Washington , en un intento por negociar la paz entre sus naciones. Este encuentro, mediado por Estados Unidos , marcó un hito significativo, siendo la reunión de más alto nivel entre Israel y Líbano desde 1993. Las conversaciones, que duraron dos horas y media, fueron calificadas por el senador estadounidense Marco Rubio como una 'oportunidad histórica', con el objetivo de encontrar una solución permanente a la influencia de Hezbolá en la región, que ha afectado tanto a israelíes como a libaneses. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, anunció que ambas partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos, un paso crucial hacia la resolución del conflicto.

Durante las negociaciones, Israel solicitó el desarme de todos los grupos terroristas no estatales, en clara referencia a la milicia chií Hezbolá, y reiteró su compromiso de entablar conversaciones directas para resolver las cuestiones pendientes y alcanzar una paz duradera. Por su parte, Líbano demandó un alto el fuego inmediato y el respeto de las condiciones del cese de hostilidades anunciado en 2024, que garantizaba la integridad territorial y la plena soberanía del país. Las conversaciones tuvieron lugar tras seis semanas de intensos enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, donde más de 2.000 personas perdieron la vida y más de un millón fueron desplazadas. La Administración del presidente Donald Trump enfatizó que cualquier cese de hostilidades debe ser acordado directamente entre ambos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos, descartando vías paralelas.

A pesar del alto el fuego acordado la semana anterior entre Estados Unidos, Israel e Irán, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se negó a incluir al Líbano en ese pacto, lo que prolongó las hostilidades. Naim Qassem, líder de Hezbolá, rechazó las conversaciones con Israel, calificándolas de 'sin sentido' y argumentando que un cambio de estrategia requería un consenso interno libanés previo. El Gobierno libanés insiste en un alto el fuego inmediato para facilitar un diálogo más amplio sobre la seguridad fronteriza, mientras que Israel descarta esa posibilidad y exige el desarme total de Hezbolá y la creación de una 'zona de seguridad' en el sur del Líbano. Un funcionario del Departamento de Estado explicó a la prensa que estas negociaciones eran necesarias debido a 'las acciones temerarias de Hezbolá', y añadió que, dado que Israel está en guerra con Hezbolá y no con Líbano, no existe razón para que ambos países vecinos no dialoguen en busca de una solución pacífica





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