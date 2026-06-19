Israel y Hizbulá acuerdan un alto el fuego en Líbano con tropas israelíes en el sur

Un alto el fuego entre Israel y Hizbulá entró en vigor en Líbano tras mediación de EE.UU. y Qatar. Israel mantendrá presencia militar en el sur del país, aunque el acuerdo enfrenta violaciones previas.

Israel y Hizbulá han acordado un alto el fuego en Líbano que entró en vigor a las 16:00 horas, hora local, según confirmó un alto cargo estadounidense a varios medios.

El acuerdo fue negociado por Estados Unidos y Qatar, manteniendo conversaciones con Israel e Irán respectivamente. Fuentes israelíes confirmaron que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en el sur del Líbano, aunque Israel amenazó con responder si Hizbulá ataca. Por su parte, dos fuentes de Hizbulá indicaron a Reuters que el grupo comenzó a respetar la tregua de inmediato tras conocer su entrada en vigor.

El Gobierno libanés reportó que al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur de Líbano, lo que constituye una violación de los términos del acuerdo. Irán había advertido que el frente libanés era una línea roja que podría descarrilar el acuerdo con EEUU si Israel continuaba atacando Líbano, como efectivamente ocurrió





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