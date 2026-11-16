Israel utiliza Amazon para vigilancia facial masiva en Gaza

Documentos revelan que el ejército israelí subió 3,5 millones de fotos a Amazon Rekognition para reconocimiento facial de palestinos en Gaza.

Documentos filtrados confirman que el ejército israelí transfirió más de 3,5 millones de fotografías a la plataforma de almacenamiento en la nube de Amazon. El objetivo declarado era utilizar el sistema de inteligencia artificial Rekognition para realizar reconocimiento facial de palestinos en la franja de Gaza.

Transferencia masiva de datos a AWS

El departamento militar conocido como Rolling Stone trasladó las imágenes a un centro de datos de Amazon cerca de Tel Aviv en los primeros meses de 2024. Esta unidad, parte de una unidad de software militar, buscaba analizar un amplio catálogo de imágenes de la población palestina.

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La información fue revelada por The Guardian en una investigación sobre la dependencia de Israel de la infraestructura de computación en la nube de Amazon. Los archivos demuestran que el ejército movió enormes volúmenes de datos, incluyendo información confidencial de inteligencia sobre palestinos bajo ocupación.

Mecanismos de vigilancia facial

El ejército israelí ya utilizaba tecnología de reconocimiento facial en Cisjordania y en puestos de control. Tras la invasión de Gaza en octubre de 2023, se recopilaban imágenes rutinariamente, a menudo tras desplazar a civiles por la fuerza.

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Una fuente militar confirmó que se usó la nube de Amazon debido a la enorme dimensión de las imágenes capturadas en estos puntos de vigilancia improvisados. El sistema Rekognition permitía analizar grandes volúmenes de datos que excedían la capacidad local.

Identificación errónea de civiles

El ejército experimentó con tecnología comercial para detectar rostros entre multitudes y en imágenes de drones. Se ha documentado que estos sistemas identificaron erróneamente a civiles como militantes en ocasiones.

Esta tecnología también se empleó para identificar a rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y para sospechosos de militancia. Los datos se recaban de forma indiscriminada sin consentimiento de los afectados.

Consecuencias de la vigilancia

La filtración expone cómo se facilita la recopilación de datos personales mediante métodos intrusivos. Microsoft ha bloqueado previamente el uso de su tecnología por Israel tras salir a la luz la vigilancia masiva.

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La confianza en Amazon para procesar estos datos plantea graves cuestiones éticas sobre la privacidad y los derechos humanos en la región. Los civiles palestinos quedan expuestos a un escrutinio digital constante a través de infraestructuras estadounidenses.