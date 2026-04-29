Israel rodea y amenaza con violencia a la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales

La Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 barcos, denuncia que ha sido rodeada y amenazada por embarcaciones militares israelíes en aguas internacionales. Los activistas exigen a los gobiernos que actúen para proteger la misión y responsabilizar a Israel por presuntas violaciones del derecho internacional.

Embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia, según un comunicado de la organización.

La Flotilla, compuesta por 58 barcos, ha denunciado que siete de sus naves fueron interceptadas en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según su propio rastreador, donde se registró un incidente con drones y barcos militares sospechosos. Además, lanchas militares identificadas como israelíes hostigaron a las tripulaciones, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia ellos, ordenándoles que se dirigieran al frente de los barcos y se pusieran de rodillas.

La Flotilla ha publicado un mensaje transmitido por radio desde las embarcaciones militares, en el que se advierte que cualquier intento de alcanzar Gaza pone en riesgo su seguridad y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tomarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir el bloqueo naval legal a la Franja. Si la embarcación insiste en romper el bloqueo, las FDI detendrán y tomarán los barcos.

Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea, ha ordenado a la Unidad de Crisis de su ministerio que recabe información sobre el incidente. El Ejército israelí no ha confirmado oficialmente estar llevando a cabo esta operación, aunque varios medios locales lo reportan como tal.

El Ministerio de Exteriores israelí ha publicado un mensaje en X, como si ya hubieran abordado algún barco, pero sin dar más detalles, acompañando el mensaje con un video y varios sobres plásticos en los que supuestamente se encontraría ayuda médica, como condones y drogas. La Flotilla Global Sumud, la mayor movilización civil marítima coordinada hasta la fecha, tiene como objetivo cruzar aguas griegas hasta alcanzar las costas de Turquía y, finalmente, llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Los organizadores exigen a los gobiernos que actúen ahora para proteger esta misión y exigir responsabilidades a Israel por lo que consideran flagrantes violaciones del derecho internacional y por el genocidio continuo en Palestina. Mientras tanto, circulan bulos y desinformación sobre la Flotilla, y los activistas de la segunda flotilla de Gaza reivindican el éxito de su misión al llegar a España. Ada Colau, tras su regreso de la flotilla, ha declarado que es momento de posicionarse





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