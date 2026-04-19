Israel responde a España: "No aceptaremos hipocresía ni antisemitismo del Gobierno de Sánchez"

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, arremete contra Pedro Sánchez por proponer la ruptura del acuerdo UE-Israel, acusando al gobierno español de hipocresía y de tener relaciones con regímenes totalitarios. La tensión diplomática entre ambos países escala ante las críticas españolas a la ofensiva en Gaza y la postura de Israel sobre la participación española en supervisión de alto el fuego.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel , Gideon Saar, ha lanzado duras críticas este domingo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , en respuesta directa al anuncio de que España presentará en Bruselas una propuesta para que la Unión Europea suspenda su acuerdo de asociación con Israel . Saar declaró enfáticamente que no se tolerará una postura hipócrita de un líder cuyas políticas y relaciones internacionales son cuestionables.

El ministro señaló que España mantiene vínculos con regímenes considerados totalitarios y violadores de los derechos humanos, citando como ejemplos a Turquía bajo el mandato de Erdogan y Venezuela bajo el de Maduro. Añadió que el gobierno español recibe el beneplácito del régimen iraní, descrito como brutal, y de organizaciones terroristas, además de acusar a España de promover el antisemitismo.

El jefe de la diplomacia israelí recalcó que la crítica no va dirigida a los ciudadanos españoles, sino al doble rasero que, a su juicio, practica el gobierno de Pedro Sánchez.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países, exacerbada por la postura española respecto al conflicto en la Franja de Gaza y las acciones militares de Israel.

Sánchez había anunciado previamente que el martes plantearía en Bruselas, durante la reunión de ministros de Exteriores de la UE, la ruptura del acuerdo de asociación con Israel, argumentando violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu.

Saar ha sido un crítico recurrente del ejecutivo español en el último mes, manifestando su desacuerdo con la no participación de España en la respuesta a la escalada con Irán y sus críticas a la incursión israelí en el sur del Líbano.

Previamente, el 10 de abril, el Ministerio de Exteriores de Israel había anunciado la restricción de acceso a representantes españoles al Centro de Coordinación Cívico-Militar para la supervisión del alto el fuego en Gaza, aduciendo un sesgo antiisraelí evidente.

Esta medida representa una nueva escalada en la disputa bilateral, cuyas relaciones se han deteriorado significativamente desde los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre y la subsiguiente ofensiva israelí en Gaza, la cual ha sido criticada por el gobierno español debido a su elevada cifra de víctimas mortales, superando las 72.000 personas.

Adicionalmente, hace aproximadamente un mes, el gobierno español tomó la decisión de cesar a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, quedando desde entonces la delegación bajo la dirección de una encargada de negocios, una medida simétrica a la que mantiene la Embajada de Israel en Madrid.

La retórica empleada por el ministro Saar subraya la profunda brecha que existe actualmente entre las posiciones de ambos gobiernos, complicando aún más el panorama diplomático en una región ya marcada por la inestabilidad y la crisis humanitaria.

La propuesta española en Bruselas busca ejercer presión sobre Israel a través de las instituciones europeas, mientras que las declaraciones de Saar reflejan la firmeza de la postura israelí y su disposición a responder a lo que considera ataques injustificados y sesgados por parte de aliados tradicionales.

La situación pone de manifiesto las complejas dinámicas de la política exterior y la diplomacia en el contexto del conflicto palestino-israelí, donde las acusaciones de hipocresía y doble rasero se han convertido en armas diplomáticas comunes.

Las relaciones entre España e Israel se encuentran en un punto de inflexión, y las próximas semanas serán cruciales para determinar la evolución de esta disputa diplomática y sus repercusiones en el ámbito europeo e internacional





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