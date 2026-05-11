Israel reconsidering U.S. military aid, blaming social media for anti-Israel sentiment

The Israeli government is evaluating changes to its defense cooperation with the United States, reducing the amount of aid it receives from the US. Prime Minister Benjamin Netanyahu also expressed concerns with anti-Israel sentiment in the US, suggesting that social media may contribute to it. The conflict in Gaza and Lebanon, as well as other geopolitical tensions, are cited as factors in the deteriorating relationship. Meanwhile, the amount of Israeli aid to Gaza has reached the highest since the Egypt-Israel peace agreement in peacetime.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , ha manifestado su intención de reducir a cero la ayuda militar que Israel recibe de Estados Unidos, por los próximos diez años.

Él considera que ya ‘es hora’ que su país deje de ‘depender’ de estas cantidades y ha mencionado que lo llevará a cabo ‘a lo largo de la próxima década’, pero empezando ‘ahora’ y teniendo en cuenta que ‘podría reducirse muy rápido’. El mandatario ha alegado haber enviado ‘millones de mensajes de texto’, realizado ‘millones de llamadas telefónicas’ y distribuido ‘folletos y panfletos’ para poner a salvo a civiles inocentes.

No obstante, ha lamentado el deterioro del apoyo a Israel en Estados Unidos, que se ‘correlaciona casi al 100% con el crecimiento exponencial de las redes sociales’. Según un informe del Centro de Investigaciones PEW, el 60% de los adultos estadounidenses tienen una opinión desfavorable de Israel, con las guerras en Gaza y Líbano como principales motivos. Netanyahu ha vinculado este empeoramiento con la influencia de las redes sociales, que ha descrito como el ‘octavo frente de guerra’





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Israel U.S. Military Aid Benjamin Netanyahu Social Media Conflict In Gaza Anti-Israel Sentiment

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