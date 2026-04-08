Israel rechaza incluir al Líbano en la tregua con Irán y continúa sus ataques, dejando víctimas

Israel mantiene sus ataques en el sur del Líbano, a pesar de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, provocando víctimas mortales y contradiciendo la postura del primer ministro de Pakistán. La situación en la región es tensa y la falta de acuerdo sobre el alcance de la tregua amenaza con una mayor escalada del conflicto.

Israel continúa sus ataques en el sur del Líbano este miércoles, a pesar de la aceptación de una tregua entre Estados Unidos e Irán . Medios libaneses reportan múltiples víctimas mortales como consecuencia de los ataques israelíes. El enviado especial de RNE, Santiago Echevarria, informa sobre el ataque a una ambulancia. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) precisa que el ataque se produjo en Al Hulaylah y causó varios fallecidos.

Además, la NNA reporta que al menos cuatro personas perdieron la vida en un ataque contra un edificio cercano al Hospital Hiram y un centro médico en la ciudad de Chaqra, dejando también varios heridos. Los ataques, descritos por la NNA como 'ataques enemigos', también afectaron a las ciudades de Haddatha, Rabaa Thalathin, Abbasieh, Kfar Dunin, Haniyeh Mansouri y Jmeijmeh. Esta escalada de violencia se produce después de que el gobierno israelí anunciara que acepta el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, pero insistiera en que esta tregua no se extiende al Líbano. La postura israelí contradice informes anteriores que sugerían que la propuesta de diez puntos para la paz negociada entre Estados Unidos e Irán incluía el cese de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y sus aliados regionales, así como el control iraní del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio energético global. Esta situación resalta la complejidad del conflicto y las divergencias en la interpretación del alcance de la tregua. La posición de Israel, que excluye al Líbano de la tregua, sugiere una persistencia en la estrategia militar contra Hizbulá y sus aliados en territorio libanés, a pesar de los esfuerzos internacionales por desescalar el conflicto. La continua ofensiva israelí en el Líbano ha generado preocupación por la seguridad de la población civil y la posibilidad de una expansión del conflicto regional. El primer ministro de Pakistán, quien ha actuado como mediador en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ha afirmado que la tregua sí incluye al Líbano, lo que evidencia una discrepancia entre las partes involucradas y agrega incertidumbre sobre el futuro de la situación en la región. \El conflicto entre Israel y Líbano, que se intensificó el pasado 2 de marzo después de que el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, atacara a Israel en represalia por un ataque conjunto con Estados Unidos contra la República Islámica, se ha mantenido activo con bombardeos y enfrentamientos terrestres. Israel ha lanzado una dura ofensiva militar aérea y terrestre desde entonces, y la semana pasada, confirmó sus intenciones de ocupar la región meridional libanesa que se extiende desde la divisoria de facto hasta el río Litani, lo que representaría su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur del Líbano desde 1978. La situación en la zona es volátil y la población civil se encuentra en una posición vulnerable. La falta de un acuerdo claro sobre el alcance de la tregua y la continua ofensiva israelí plantean serias dudas sobre la posibilidad de una solución pacífica a corto plazo y elevan el riesgo de una mayor escalada del conflicto regional, afectando la estabilidad del Medio Oriente y las relaciones internacionales. Los ataques en las ciudades libanesas y la escalada de la violencia, aumentan el sufrimiento humano y la crisis humanitaria en la región. Las declaraciones contradictorias de las partes involucradas y la falta de consenso sobre los términos de la tregua complican aún más la situación y dificultan los esfuerzos de mediación internacional para lograr una resolución pacífica del conflicto





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