Israel participa en la Copa del Mundial de Escalada con patrocinio de Shikun & Binui, empresa en asentamientos ilegales

La Plataforma Juristas por Palestina ha denunciado la participación de Israel en la Copa del Mundial de Escalada con patrocinio de Shikun & Binui, una empresa que desarrolla su actividad en asentamientos ilegales en territorio palestino. La comunidad internacional ha rechazado la organización del evento en Israel, y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas han conseguido cancelar el evento después de que la comunidad internacional rechazara la organización del evento en Israel.

Israel participa en la Copa del Mundial de Escalada que se celebra en Alcobendas (Madrid) del 28 al 31 de mayo y el patrocinio de Shikun & Binui , una empresa que desarrolla su actividad en asentamientos ilegales en territorio palestino.

La Plataforma Juristas por Palestina ha denunciado en un comunicado esta actuación que consideran un lavado de imagen a través del deporte y que vulnera "las obligaciones internacionales de España". Mientras la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas defienden la participación de Israel, hace unos días por la misma cuestión, consiguiendo cancelar el evento después de que la comunidad internacional rechazara la organización del evento en Israel.

No solo se avala que ILCA participe, si no que también permiten que compita una atleta patrocinada por Shikun & Binui, una empresa incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades empresariales en asentamientos ilegales. Según recoge la base de datos, y de infraestructuras de expansión de los asentamientos en Cisjordania.

Juristas por Palestina también exponen que aunque el COI no haya tomado la decisión de excluir a Israel, el presidente del Gobierno afirmó en septiembre de 2025 que, respaldando entonces la solicitud del Consejo Superior de Deporte para no permitir que Tel Aviv participara. Además, ponen sobre la mesa que todos los instrumentos legales, desde la ONU hasta la Ley del Deporte, y manifiestan que hay un marco jurídico aplicable.

Por ello, la plataforma pide al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que "dicte instrucción al Consejo Superior de Deportes y comunique formalmente a los organizadores la incompatibilidad de la participación"





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