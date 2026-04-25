Israel ordena atacar con contundencia a Hizbulá en Líbano tras nuevos ataques

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado al Ejército atacar con fuerza a Hizbulá en Líbano después de que el grupo chií lanzara proyectiles y un dron hacia territorio israelí, calificando la acción como una violación del alto el fuego. La escalada de violencia ha provocado ataques israelíes en el sur de Líbano y ha dejado al menos cuatro muertos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , ha emitido una orden este sábado al Ejército israelí para que responda con fuerza y determinación a las acciones del grupo chií Hizbulá en Líbano .

La oficina del primer ministro comunicó que Netanyahu ha instruido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá, en una escalada de tensiones que se produce tras el lanzamiento de proyectiles y un dron desde territorio libanés hacia Israel. El Ejército israelí calificó estos ataques como una clara violación del alto el fuego vigente, un alto el fuego que, paradójicamente, ha sido escenario de ataques israelíes diarios en territorio libanés.

Esta decisión de Netanyahu se toma en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los ciudadanos israelíes y la necesidad de protegerlos de las amenazas provenientes de Hizbulá. La respuesta militar israelí busca disuadir futuros ataques y debilitar la capacidad operativa del grupo chií. La situación se complica aún más por el reciente anuncio de una tregua de tres semanas por parte de Estados Unidos, que parece estar en peligro debido a la intensificación de los enfrentamientos.

La escalada de violencia se ha cobrado ya vidas en Líbano, con al menos cuatro personas fallecidas en ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur del país. A pesar de la tregua anunciada, los ataques continúan, lo que genera una profunda preocupación por el bienestar de la población civil libanesa.

El Ejército israelí, por su parte, ha informado de que sigue atacando infraestructuras de Hizbulá en el sur de Líbano, incluyendo un depósito de armas, y ha advertido a los libaneses desplazados de sus hogares en aproximadamente 60 localidades que no regresen, ya que sus tropas siguen posicionadas en la zona. Durante el fin de semana, las fuerzas israelíes han afirmado haber neutralizado a más de 15 presuntos miembros de Hizbulá en el sur de Líbano, donde mantienen una franja ocupada.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre el futuro de la región y la posibilidad de una escalada aún mayor del conflicto. La advertencia a los desplazados libaneses de no regresar a sus hogares indica una prolongación de la presencia militar israelí en el sur de Líbano y un empeoramiento de las condiciones humanitarias para la población local. La respuesta de Netanyahu refleja una postura firme frente a las acciones de Hizbulá y una determinación por proteger la seguridad de Israel.

Desde que Hizbulá retomó sus ataques contra Israel el 2 de marzo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, las autoridades sanitarias del Líbano han registrado al menos 2.491 muertes y 7.719 heridos como consecuencia de los ataques israelíes. Estas cifras alarmantes ponen de manifiesto la gravedad de la situación y el impacto devastador del conflicto en la población civil libanesa.

La escalada de violencia ha generado una crisis humanitaria en Líbano, con miles de personas desplazadas de sus hogares y una creciente necesidad de asistencia médica y humanitaria. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación y ha instado a las partes a cesar las hostilidades y buscar una solución pacífica al conflicto.

Sin embargo, la falta de avances en las negociaciones y la intensificación de los ataques sugieren que la situación podría empeorar en los próximos días. La respuesta de Netanyahu, al ordenar ataques contundentes contra Hizbulá, podría desencadenar una nueva ola de violencia y poner en peligro la estabilidad de la región. La situación requiere una respuesta urgente y coordinada por parte de la comunidad internacional para evitar una catástrofe humanitaria y promover una solución pacífica y duradera al conflicto





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Líbano Hizbulá Netanyahu Conflicto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hizbulá e Israel se intercambian ataques horas después de anunciarse la prórroga del alto el fuegoEl contexto: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a última hora de este jueves una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países auspiciado por Washington.

Read more »

Israel ataca Líbano pocas horas después de la prórroga de la tregua anunciada por TrumpEl Gobierno libanés rechaza que Irán actúe en su nombre en los contactos que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y apuesta por un diálogo directo con Israel, opción que Hizbulá descarta....

Read more »

Netanyahu asegura que ha sido operado de un tumor maligno en la próstataEl contexto: Netanyahu pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico 'para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel'.

Read more »

Benjamin Netanyahu revela tratamiento contra el cáncer de próstataEl primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que fue tratado recientemente por cáncer de próstata, detectado tras una cirugía previa por agrandamiento de la próstata. Afirma que el tratamiento fue exitoso y que se encuentra en buena salud.

Read more »

Netanyahu revela que ha sido tratado con éxito de un tumor maligno en la próstataLa oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha revelado este viernes que el mandatario fue diagnosticado con un cáncer benigno de próstata hace más de un año.

Read more »

Netanyahu ordena ataques contundentes contra objetivos de Hezbolá en LíbanoEl primer ministro israelí Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel atacar con fuerza las posiciones de Hezbolá en Líbano, tras reportes de ataques desde territorio libanés. Los ataques israelíes continúan a pesar de la tregua anunciada y han causado víctimas mortales y heridos en Líbano. El ejército israelí advierte a los desplazados que no regresen a sus hogares.

Read more »