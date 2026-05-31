Israel ocupa el histórico castillo de Beaufort y amplía su zona de control en el sur del Líbano

El ejército israelí ha tomado el castillo cruzado de Beaufort, fortaleciendo su presencia en el sur libanés y anunciando la intención de consolidar la ocupación de otras áreas estratégicas, mientras se intensifican los enfrentamientos con Hizbulá y la crisis humanitaria se agrava en la región.

El Ejército de Defensa de Israel (FDI) anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una fortaleza cruzada situada en la cresta del monte Amel, al sur del Líbano y justo al norte del río Litani.

La captura se produce en el marco de la expansión de la invasión israelí que, después de varios días de intensos combates, ha logrado cruzar la llamada Línea Amarilla y controlar gran parte del territorio libanés que hasta ahora se encontraba bajo la autoridad de Hizbulá. Según el comunicado oficial, las tropas israelíes iniciaron "operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada" y, tras tomar el castillo, recibieron la orden de "consolidar y extender" el control sobre otros puntos estratégicos, entre ellos la zona del río Saluki, situada a apenas diez kilómetros de la frontera entre ambos países.

La toma de Beaufort se describe como un "hito crucial" y un "cambio radical en la política" israelí en el Líbano, una afirmación reforzada por el primer ministro Benjamin Netanyahu en un videomensaje donde declaró que "hemos superado la barrera del miedo" y que el objetivo es mantener la posición como base avanzada, tal como ocurrió durante la guerra del Líbano de 1982. El ministro de Defensa, Israel Katz, recordó la histórica batalla de 1982, cuando la brigada Golani izó por primera vez la bandera israelí sobre la cima del castillo, y subrayó la importancia simbólica de volver a hacerlo 44 años después, en el día de conmemoración de los mártires de la Guerra de Paz de Galilea





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