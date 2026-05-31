Israel ocupa el castillo de Beaufort en el sur del Líbano y Netanyahu ordena profundizar la incursión

Las fuerzas israelíes tomaron el estratégico castillo cruzado de Beaufort en el sur del Líbano, mientras Netanyahu ordena expandir las operaciones contra Hezbolá más allá del río Litani. La Unesco había otorgado protección reforzada al sitio, que sufrió daños en ocupaciones anteriores.

Las fuerzas israelíes han ocupado el castillo de Beaufort, una fortaleza estratégica de la época de las Cruzadas ubicada en el sur del Líbano , mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó a los soldados profundizar la incursión en territorio libanés.

La ocupación de este castillo, situado cerca de la ciudad de Nabatiyeh y a unos 14,5 kilómetros de la frontera israelí, se produce después de días de intensos combates en la región. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en un comunicado el domingo que la operación se centra en establecer el control operativo de la cresta de Beaufort y el área de Wadi al-Saluki, con el objetivo de desmantelar la infraestructura de Hezbolá en ambas zonas.

El castillo, construido por los cruzados en un alto acantilado con vistas al río Litani hace aproximadamente 900 años, ha sido considerado durante mucho tiempo un punto estratégico en el sur del Líbano y ha sido ocupado por fuerzas israelíes en conflictos anteriores. De hecho, Israel lo capturó por última vez hace 26 años, en 2000, antes de retirarse tras una ocupación de 18 años que causó daños significativos a la estructura, según la Unesco.

La operación israelí comenzó hace varios días, durante los cuales un número significativo de soldados terrestres de las FDI iniciaron operaciones ofensivas para ampliar la Línea de Defensa Avanzada, según el comunicado militar. Desde la cresta de Beaufort, los terroristas de Hezbolá gestionaban actividades militares y de combate y ejecutaban numerosos ataques, señalaron las FDI.

Fotografías publicadas el domingo muestran tropas israelíes en tierra cerca del castillo, y se ha informado de que la bandera israelí y la de la Brigada Golani fueron izadas en el lugar. El sábado, la Agencia Nacional de Noticias (NNA), administrada por el Estado libanés, reportó incursiones aéreas israelíes y un bombardeo intenso en el área circundante. Hezbolá también afirmó haber destruido un tanque israelí cerca del castillo.

Hace tres días, el municipio de Arnoun denunció los bombardeos israelíes en la zona e instó a organizaciones internacionales a proteger el castillo, según la NNA. Netanyahu elogió la operación el domingo, diciendo: Regresamos a Beaufort más fuertes que nunca y afirmó que la captura de Beaufort es una etapa dramática y un cambio dramático en la política que estamos liderando.

La Unesco ha descrito el castillo de Beaufort como uno de los ejemplos mejor conservados de castillos medievales en Oriente Próximo. Fue una de las 34 propiedades culturales libanesas a las que la Unesco otorgó una protección reforzada provisional, el nivel más alto de inmunidad contra cualquier ataque o uso con fines militares, a finales de 2024, tras la invasión terrestre de Israel en el Líbano.

El castillo fue escenario de intensos combates entre las fuerzas israelíes y la Organización para la Liberación de Palestina en 1982, durante la primera ocupación israelí del sur del Líbano. A pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos y acordado por los gobiernos israelí y libanés en abril, los enfrentamientos entre Hezbolá y las fuerzas israelíes se han intensificado en las últimas semanas.

En los últimos días, Israel ha ampliado su operación, avanzando más en territorio libanés, y Netanyahu dijo el viernes que las fuerzas israelíes han cruzado el río Litani, que corre a unos 30 kilómetros al norte de la frontera de Israel. El primer ministro israelí aseguró el domingo que su directriz es profundizar y ampliar el control sobre áreas que habían estado bajo el control de Hezbolá.

Las FDI han emitido una serie de órdenes de evacuación para aldeas al norte del Litani, mientras continúan los bombardeos y los enfrentamientos terrestres. La situación en el sur del Líbano sigue siendo tensa, con la comunidad internacional observando de cerca los acontecimientos y la Unesco expresando su preocupación por la integridad del patrimonio cultural en la zona





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