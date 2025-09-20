Israel mata a 71 personas en Gaza mientras Hamás estima en un millón los desplazados al sur de la Franja

La Franja de Gaza enfrenta una escalada de violencia con al menos 71 muertos por ataques israelíes. La población sufre desplazamiento y escasez de recursos mientras Hamás publica una imagen de los rehenes israelíes. La situación humanitaria se agrava.

El sábado fue un día de intensa violencia en la Franja de Gaza, con un saldo trágico de al menos 71 personas muertas a causa de los ataques del Ejército israelí, según informes recopilados por informadores gazatíes en las morgues de los hospitales. La mayoría de las víctimas se registraron en Ciudad de Gaza, donde la situación humanitaria se deteriora rápidamente.

Hospitales como el Shifa, el Bautista Al Ahli, el Jordano y el Quds han recibido un flujo constante de cadáveres, lo que ha llevado al Hospital Bautista Al Ahli a advertir sobre los momentos más difíciles desde el inicio de la guerra. La zona este de la capital gazatí, la más cercana a la expansión de las tropas, se encuentra en una situación particularmente precaria, con el único centro hospitalario aún en funcionamiento, aunque de manera parcial, enfrentando una presión extrema. Paralelamente, se reporta el uso de artefactos explosivos controlados a distancia dentro de zonas residenciales, lo que agrava la crisis humanitaria. Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, diversas ONGs y un número creciente de países están monitoreando la situación, mientras el actor Eduard Fernández, al recoger el Premio Nacional de Cinematografía, calificó la situación en Gaza de una auténtica barbaridad, reflejando la preocupación internacional.\En medio de la escalada de violencia y la devastación, un fenómeno migratorio inusual ha comenzado a tomar forma. A pesar de las órdenes de evacuación emitidas por las fuerzas israelíes y los continuos bombardeos, al menos 22.000 gazatíes han realizado el desplazamiento inverso, regresando a Ciudad de Gaza. Esta decisión, impulsada por las precarias condiciones humanitarias en el sur de la Franja, refleja la desesperación y la falta de recursos disponibles para los desplazados. El Gobierno de Hamás informa que muchos han abandonado sus pertenencias y muebles al sur para resguardarlos, pero han optado por regresar al norte debido a la masificación de desplazados en el sur. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado un número significativo de movimientos, aunque advierte que esto no se traduce directamente en el número de personas, ya que incluye vehículos y personas que entran y salen de la capital por motivos laborales. El costo del desplazamiento al sur se ha vuelto prohibitivo para la población gazatí, con precios exorbitantes para el alquiler de vehículos y terrenos donde establecer tiendas de campaña. Testimonios recabados por la agencia EFE revelan que el alquiler de una furgoneta para transportar pertenencias puede oscilar entre 600 y 1.300 dólares, e incluso llegar hasta los 3.000 dólares, mientras que el alquiler de un terreno para acampar puede costar unos 500 dólares mensuales, agregando una carga financiera insostenible para las familias afectadas.\Además de la crisis humanitaria y los desplazamientos, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, ha publicado una imagen con los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza, presentándola como una 'imagen de despedida'. Esta acción se produce en medio de la negativa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a un acuerdo de alto el fuego que implique la liberación de los rehenes. Las Brigadas acusan a Netanyahu de impedir un acuerdo y al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, de lanzar la ofensiva a pesar de las supuestas objeciones iniciales. La publicación de la imagen y la acusación a las autoridades israelíes reflejan la complejidad del conflicto y la falta de avances en las negociaciones para la liberación de los rehenes y el cese de las hostilidades. La situación en Gaza continúa siendo crítica, con una escalada de violencia que impacta gravemente en la población civil y profundiza la crisis humanitaria, con la población sufriendo de constantes bombardeos, desplazamiento, falta de recursos básicos y un futuro incierto





