Israel lleva a cabo su primer bombardeo en el sur de Beirut tras alto el fuego con Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron un supuesto cuartel general de Hizbulá en el barrio de Dahye, sur de Beirut, como respuesta a los disparos de la milicia chií contra territorio israelí, rompiendo el alto el fuego acordado con Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo un bombardeo sobre lo que describieron como el cuartel general de una célula terrorista situada en el barrio de Dahye, una zona del sur de Beirut conocida por ser un bastión del movimiento chií Hizbulá .

El ataque, que se realizó en la madrugada del domingo, constituye la primera acción militar israelí contra territorio libanés desde que, el viernes anterior, ambas naciones firmaran un alto el fuego provisional en Washington. Según el comunicado oficial emitido por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Katz, la ofensiva aérea fue una respuesta directa a los disparos de cohetes y morteros que Hizbulá habría lanzado contra el norte de Israel en los últimos días, así como a los ataques perpetrados desde el sur del Líbano, zona que sigue bajo ocupación parcial de milicias respaldadas por Teherán.

El acuerdo del alto el fuego, que había sido negociado entre representantes de Israel, Líbano y los Estados Unidos, establecía la creación de "zonas piloto" en el sur libanés donde se suspenderían las hostilidades a cambio de la retirada de la infraestructura militar de Hizbulá. No obstante, la ejecución del convenio ha sido irregular: mientras Israel mantiene una presencia aérea activa sobre el sur del Líbano, Hizbulá continúa con incursiones transfronterizas y lanzamientos de proyectiles.

En este contexto, el bombardeo sobre Dahye se justificó como un acto de "desarme preventivo" destinado a neutralizar la capacidad operativa de la milicia chií y a demostrar que la falta de cumplimiento del pacto por parte de Hizbulá tendría consecuencias inmediatas. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano confirmó la realización de los ataques aéreos israelíes, aunque todavía no había publicado cifras exactas de muertos o heridos.

De acuerdo con fuentes locales, varios edificios residenciales y estructuras utilizadas como almacenes de armas fueron destruidos, provocando el desplazamiento de cientos de civiles que habitaban la zona. En respuesta, líderes de Hizbulá acusaron a Israel de violar el alto el fuego y de intentar desestabilizar la región, exigiendo la retirada completa de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y el cese de los bombardeos sobre el territorio libanés.

Por su parte, la posición de Israel se mantiene firme: la Fuerza Aérea ha anunciado que, durante el fin de semana, se atacaron más de ciento cincuenta objetivos vinculados a la infraestructura de Hizbulá, con el objetivo de desarticular su red de túneles, almacenes y estaciones de lanzamiento. El incidente también tiene dimensiones diplomáticas.

Washington ha expresado su preocupación por la escalada de violencia, recordando que cualquier acción militar contra la capital libanesa podría comprometer las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en curso desde hace varios meses. Israel, consciente de la sensibilidad del tema, limitó sus ataques a objetivos en el suburbio de Dahye y evitó incidir directamente sobre el centro de Beirut, en un intento de equilibrar sus objetivos militares con las presiones internacionales.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue llamando a ambas partes a respetar el alto el fuego y a retomar el diálogo para evitar una nueva fase de conflicto que pueda arrastrar a la región a una guerra más amplia





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