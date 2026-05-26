Israel intensifica sus operaciones en Líbano tras advertir que no tolerará más cohetes y drones

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ha anunciado que el ejército israelí ha intensificado sus operaciones en Líbano, incluso más allá de la zona que ocupa en el sur del país vecino, a pesar del acuerdo de alto el fuego y las violaciones israelíes del acuerdo. Según un vídeo enviado por su oficina y recogido por medios locales, Netanyahu ha declarado que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) están ‘intensificando sus operaciones en Líbano’, donde están desplegando ‘muchas fuerzas sobre el terreno’ y ‘tomando el control de posiciones dominantes estratégicas’.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , ha anunciado que el ejército israelí ha intensificado sus operaciones en Líbano , incluso más allá de la zona que ocupa en el sur del país vecino, a pesar del acuerdo de alto el fuego y las violaciones israelíes del acuerdo.

Según un vídeo enviado por su oficina y recogido por medios locales, Netanyahu ha declarado que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) están ‘intensificando sus operaciones en Líbano’, donde están desplegando ‘muchas fuerzas sobre el terreno’ y ‘tomando el control de posiciones dominantes estratégicas’. En esa grabación, el jefe del Gobierno ha asegurado que las tropas están ‘reforzando la zona de amortiguación para proteger a las comunidades del norte de Israel’





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