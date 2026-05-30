Israel intensifica sus bombardeos en el sur del Líbano y ordena nuevas evacuaciones

La ofensiva militar israelí en territorio libanés se recrudece con ataques que han causado varias muertes civiles, entre ellas un padre y su hijo. El Ejército de Israel amplía las órdenes de evacuación en el sur del país y acusa a Hizbulá de romper la tregua, mientras las negociaciones de paz continúan en un contexto de más de 3.300 fallecidos desde marzo.

El conflicto entre Israel y Líbano no muestra signos de desescalada, con el gobierno de Benjamin Netanyahu intensificando sus operaciones militares en territorio libanés. En los últimos días, una serie de bombardeos han causado la muerte de al menos tres civiles y han dejado una decena de heridos, según informaciones de agencias locales.

El Ejército israelí ha ampliado sus órdenes de evacuación para las poblaciones situadas al sur del río Litani, una zona donde Hizbulá mantiene una fuerte presencia. El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adraee, instó a los residentes de seis localidades a desplazarse hacia el norte del río Zahrani, argumentando que las milicias chiíes han violado el alto el fuego.

Entre las víctimas más recientes se cuentan un padre y su hijo, fallecidos tras el impacto de un dron en el barrio de Al Marj, en Ansar, un incidente que también dejó siete heridos de la misma familia. Horas después, un ataque contra una camioneta en la carretera que une Sharifa, Haboush y Nabatiye, cobró la vida de un hombre y dejó gravemente herido a otro.

Un bombardeo casi simultáneo cerca del Hospital Gubernamental Nabih Berri se saldó con otros tres heridos. Estos decesos se suman a los once registrados el viernes, entre ellos dos niños. La ofensiva, iniciada a finales de marzo, ha provocado más de 3.300 fallecidos en Líbano, mientras se desarrollan negociaciones entre los gobiernos de Israel y Líbano con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades.

La comunidad internacional ha expresado creciente preocupación por la escalada y el impacto humanitario en la población civil de la zona sur libanesa





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