Israel intensifica ofensiva en Gaza y países anuncian reconocimiento a Palestina

La ofensiva israelí en Gaza se intensifica con el anuncio de 'fuerza sin precedentes', mientras varios países se preparan para reconocer formalmente al Estado palestino.

El ejército israelí ha advertido sobre el uso de una fuerza sin precedentes en su ofensiva terrestre y aérea contra Gaza, intensificando la ya crítica situación humanitaria. Los ataques israelíes continúan sin cesar en la ciudad de Gaza, provocando un éxodo masivo de la población. La Defensa Civil gazatí informó que el número de desplazados hacia el sur ha alcanzado las 450.000 personas desde el inicio de la operación militar en agosto.

La población de Gaza, que rondaba el millón según la ONU, se enfrenta a una situación desesperada, con largas filas de personas huyendo a pie, en vehículos o en carretas tiradas por animales. Israel asegura que proporcionará alimentos, refugio y atención médica a quienes se desplacen a las áreas designadas, pero muchas de estas zonas han sido atacadas previamente, con Israel justificando los bombardeos como dirigidos a combatientes de Hamás. La combinación de destrucción, sobrepoblación y escasez de recursos ha sumido a cientos de miles de personas en condiciones extremadamente precarias, exacerbando la crisis humanitaria. El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai, ha enfatizado que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas, instando a la población a evacuar hacia el sur, utilizando la calle Rashid como única vía de escape. La situación en Gaza se agrava a medida que la ofensiva israelí se intensifica, dejando a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. \El conflicto ha escalado a nuevos niveles, con implicaciones significativas para la comunidad internacional. La Asamblea General de la ONU aprobó la participación de Palestina por videoconferencia en su 80ª sesión, un gesto que subraya la importancia de la diplomacia en medio de la crisis. Esta decisión, respaldada por una amplia mayoría de países, permite al presidente palestino participar en la Conferencia de Alto Nivel para la solución de los dos Estados, un evento crucial para los esfuerzos de paz. A pesar de este apoyo internacional, la situación política se mantiene tensa, con críticas a las acciones de algunos países y las implicaciones de sus decisiones. La secretaria general de la organización, denunció la oposición de Estados Unidos a la comunidad internacional, acusando a Estados Unidos de envalentonar a Israel en su continuo conflicto. La participación de Palestina en la Asamblea General y el debate sobre la solución de dos Estados refleja la urgencia de abordar el conflicto de manera diplomática y encontrar una solución justa y duradera. \La comunidad internacional está respondiendo a la crisis con diversas medidas, incluido el reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de varios países. Se espera que el domingo se concrete el reconocimiento oficial por parte de varios países, sumándose a Francia, que formalizará el reconocimiento junto a otros países occidentales. El presidente francés, Emmanuel Macron, destacando la importancia de la solución de dos Estados con fronteras reconocidas internacionalmente como la única alternativa a la guerra permanente. Se espera que Reino Unido, Australia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Andorra se unan al reconocimiento, sumándose a los 148 países que ya reconocen a Palestina. La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado un número significativo de víctimas y ha generado denuncias internacionales. La escalada del conflicto también se ha extendido al sur del Líbano, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado ataques recientes, lo que indica una expansión del conflicto en la región. La situación en Gaza y Cisjordania continúa siendo extremadamente volátil, y la comunidad internacional se enfrenta al desafío de encontrar una solución diplomática para el conflicto





rtve / 🏆 54. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Israel Gaza Palestina Conflicto Reconocimiento

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Israel asume el plan de Trump de 'limpiar Gaza' y 'repartírsela' para convertirla en un re¿Por qué es importante?: Lejos de esconder sus intenciones, Israel habla abiertamente de 'renovar' y 'repartir' los restos de la Franja de Gaza con su máximo aliado, una Administración Trump que nunca ha escondido su deseo de 'comprar' y controlar lo que hasta ahora ha sido el hogar de millones de palestinos.

Leer más »

El fiscal general del Estado autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en GazaGarcía Ortiz ordena a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias para determinar si las acciones de Israel en Gaza podrían ser 'graves violaciones del Derecho Internacional', que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal I...

Leer más »

El fiscal general del Estado autoriza abrir una investigación sobre los “crímenes” de Israel en GazaEl decreto permite a la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia

Leer más »

Trump muestra su 'desacuerdo' con la postura de Starmer sobre Gaza y el reconocimiento de PalestinaEl presidente estadounidense, Donald Trump, muestra su 'desacuerdo' con la postura de Keir Starmer sobre Gaza y el reconocimiento de Palestina

Leer más »

Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de 'Israel asesina, AyusoLos detalles: La presidenta madrileña ha sido increpada por varios cientos de manifestantes en la Universidad de Alcalá de Henares que le han exigido condenar el genocidio de Israel en Gaza y más financiación para la educación pública.

Leer más »

Portugal reconocerá este domingo el Estado de PalestinaEl ministro de Exteriores, Paulo Rangel, del partido de centroderecha PSD, ya había anticipado esta semana el reconocimiento del Estado palestino como se espera que hagan en los próximos días también otros países europeos como Reino Unido o Luxemburgo además de...

Leer más »