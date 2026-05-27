Israel intensifica los bombardeos en Líbano con 120 ataques y 31 muertos, mientras el sector del gran consumo en España anticipa caída de la demanda

El gobierno israelí ha lanzado una oleada de 120 ataques aéreos en Líbano que han causado 31 fallecidos y 40 heridos, elevando la tensión regional. Paralelamente, un estudio de Nielsen IQ para el mercado español revela que el 86% de las empresas de gran consumo prevé una disminución de la demanda para finales de 2026, preocupadas por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de costes logísticos y energéticos derivados de la inestabilidad geopolítica.

Israel ha ampliado significativamente su ofensiva militar en Líbano , realizando 120 ataques aéreos en las últimas horas, un intenso bombardeo que ha dejado un saldo preliminar de 31 personas fallecidas y al menos 40 heridos.

Esta escalada se produce en medio de una creciente tensión en la región y ha sido confirmada por fuentes de seguridad libanesas, quienes señalan que los ataques se han centrado en posiciones estratégicas del sur del país y en la capital, Beirut. La comunidad internacional ha expresado profunda preocupación por la virulencia de los bombardeos y ha llamado a una inmediata cesación de las hostilidades para evitar una mayor crisis humanitaria.

Este conflicto se inserta en un contexto geopolítico marcado por múltiples fricciones que impactan directamente en la estabilidad global y en las economías de la zona. Mientras tanto, el mundo empresarial europeo, y particularmente el sector del gran consumo en España, analiza con cautela los efectos de la inestabilidad internacional.

Un reciente estudio de Nielsen IQ evidencia que el 86% de las empresas del sector anticipa una caída en la demanda de aquí a finales de 2026, y un 80% teme que el poder adquisitivo de los consumidores se vea negativamente afectado. El principal reto señalado por el 71% de las compañías es el encarecimiento de los costes de aprovisionamiento, energía y transporte, una consecuencia directa de la volatilidad de los mercados internacionales.

A pesar de este panorama, el mercado de gran consumo mantiene una senda de crecimiento, con un aumento del 5,4% en valor y del 2,4% en volumen hasta abril de 2026, sostenido en parte por el crecimiento poblacional, especialmente impulsado por la población extranjera, que ya representa el 15% del total en España. Los hábitos de compra de los consumidores están experimentando una clara racionalización: realizan más visitas a los puntos de venta pero con cestas más pequeñas y un control más estricto del gasto en cada acto de compra.

El gasto medio en alimentación y bebidas por hogar se ha disparado un 20% en la última década, alcanzando los 1.840 euros, y el incremento promedio del precio de la cesta de compra se ha moderado ligeramente al 2,8% frente al 3,2% del año anterior. Esta combinación de mayor frecuencia de compra y menor tamaño de la cesta revela una estrategia de los hogares para adaptarse a un entorno de precios altos y perspectiva de menor capacidad de compra.

En el plano corporativo, Mahou San Miguel ha anunciado un cambio en su dirección general: Peio Arbeloa asumirá el cargo en enero de 2027, sustituyendo a Alberto Rodríguez-Toquero. La compañía reconoce la preocupación por la posible caída de la rentabilidad debido al incremento de costes y a la previsión de una disminución de la demanda, un escenario que comparte buena parte del sector.

Respecto a la inversión y planificación, las empresas muestran cautela, condicionadas por la incertidumbre geopolítica y económica, aunque la asociación sectorial afirma que la mayoría se propone cumplir con los objetivos fijados a comienzos de año, aun siendo conscientes de que no será un camino fácil. Por otro lado, el retail de alimentación continúa su expansión: en 2025 se han registrado 860 nuevas aperturas de supermercados, superando ya una red de más de 26.000 tiendas en todo el territorio español.

Este boom de la distribución refleja la competencia por captar a un consumidor cada vez más volátil y racional, que prioriza la gestión del gasto. En definitiva, el sector del gran consumo navega entre la presión de los costes, la transformación de los canales de compra y la adaptación a un nuevo perfil de consumidor más exigente y cauteloso, todo ello en un entorno externo de alta incertidumbre derivada de conflictos como el que azota Líbano y de las tensiones geopolíticas que distorsionan las cadenas de suministro globales





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Líbano Ataques Aéreos Guerra Geopolítica Gran Consumo España Demanda Poder Adquisitivo Costes Nielsen IQ Consumidor Racional Mahou San Miguel Peio Arbeloa Supermercados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El incendio de Doñana continúa activo pero confinado y bajo sospecha de intencionalidad11 medios aéreos y 120 efectivos trabajan sobre el terreno para dar por estabilizado el incendio en las próximas horas.

Read more »

España registra 57.158 solicitudes de marcas en 2025La innovación en España consolida su crecimiento con cifras récord en 2025. Según la nueva edición de 'La OEPM en Cifras', el informe anual publicado por la Oficina...

Read more »

Riquelme: Preparado para comparar propuestas con Florentino Pérez y promete 'la mayor transformación en 120 años' del MadridEl empresario y presidente de Cox Energy, Riquelme, ha inaugurado su sede electoral y ha asegurado que está listo para comparar propuestas con el actual mandatario madridista, Florentino Pérez. Además, ha prometido 'la mayor transformación en 120 años' del Madrid y ha criticado algunos aspectos de la reforma del Santiago Bernabéu.

Read more »

Israel amplía la ofensiva en Líbano con 120 ataques aéreos en las últimas horas que dejan 31 muertos y 40 heridosSiga las últimas noticias sobre la actualidad internacional. Más información: El líder supremo de Irán desafía las exigencias de Trump para la paz y prohíbe la exportación del uranio enriquecido

Read more »