Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzan una ofensiva en la Franja tras el alto el fuego de 2025, desplazando a miles de civiles en Nuseirat y Al Bureij bajo justificación de seguridad.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una nueva operación militar terrestre en el centro de la Franja de Gaza, violando deliberadamente la delimitación establecida por la Línea Amarilla. Este movimiento ocurre varios años después de que se implementara el plan de cese al fuego del 11 de octubre de 2025, que fue impulsado por la administración de Donald Trump para poner fin al conflicto. La invasión de este territorio específico ha obligado al ejército a ordenar la evacuación inmediata de la población civil restante en la zona, marcando un cambio drástico en la dinámica de seguridad acordada previamente.

Despliegue Militar y Justificación del COGAT

El ejército israelí ha confirmado que el objetivo táctico de esta incursión es desmantelar un túnel terrorista ubicado al oeste de la Línea Amarilla, el cual, según sus propias fuerzas, representa una amenaza inmediata y directa para el despliegue de tropas. El COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa de Israel encargado de gestionar los asuntos civiles en los territorios palestinos, ha emitido una orden estricta para que los residentes abandonen el área afectada durante la duración de la operación. Esta directiva se ha implementado sin proporcionar una estimación clara sobre el tiempo que durarán las restricciones de movimiento para la población local.

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Impacto Humanitario en Nuseirat y Al Bureij

Un análisis preliminar realizado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha revelado que más de 18.000 personas residen actualmente en la franja de territorio donde han irrumpido los vehículos militares. De este total poblacional, aproximadamente 4.000 individuos se alojan en campamentos de desplazados dentro de un área de unos 2,5 kilómetros cuadrados, situada entre las localidades de Al Bureij y Nuseirat. Desde las primeras horas de la mañana, las familias han comenzado a moverse hacia el oeste y el suroeste de la zona bajo presión militar, buscando rutas de escape mientras se escuchan explosiones.

La situación humanitaria se ha degradado rápidamente, con la Defensa Civil de Gaza alertando sobre el estado de pánico que afecta a cerca de 5.000 desplazados provenientes de seis centros de acogida distintos. Estas familias, que ya se encontraban en condiciones vulnerables, corren el riesgo de pasar la noche a la intemperie sin refugio adecuado. Testigos locales, como Um Ahmad al Tartoori, residente del campo de Al Bureij, han descrito un sentimiento de terror absoluto al escuchar los sonidos de la artillería intensa y las explosiones cercanas a sus hogares.

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Contexto del Acuerdo de 2025 y Cifras de Víctimas

La Línea Amarilla fue trazada originalmente tras la entrada en vigor del alto el fuego del 11 de octubre de 2025, un marco legal establecido después de que Donald Trump impusiera su plan de 20 puntos para terminar la guerra en Gaza. Este acuerdo contenía condiciones favorables para su aliado, Israel, y en ese momento las tropas israelíes se retiraron hasta la línea delimitada. Sin embargo, el uso actual de vehículos militares en el corazón de la franja representa una ruptura significativa con la soberanía territorial y la seguridad prometida en aquel pacto histórico.

La violencia continuada tiene un coste humano devastador que trasciende la reciente incursión. Desde la entrada en vigor del alto el fuego hasta la fecha, Israel ha asesinado a más de 1.650 palestinos y causado heridas a otros 6.000 individuos. Las cifras globales del Ministerio de Sanidad de Gaza actualizan el saldo del conflicto desde el inicio del genocidio en octubre de 2023, acumulando 74.710 fallecidos y 176.131 heridos. La recuperación de 850 cuerpos entre los escombros en este periodo reciente sirve como un recordatorio constante de la escala de la destrucción y el sufrimiento que continúan sufriendo los civiles en la región.