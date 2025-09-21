Israel inicia ofensiva terrestre en Gaza tras el reconocimiento de Palestina por Reino Unido, Australia y Canadá

El Ejército israelí lanza una ofensiva en la Ciudad de Gaza, coincidiendo con el reconocimiento del Estado palestino por varios países, incluyendo Reino Unido, Australia y Canadá. Esta acción militar, denominada Operación Gedeón II, busca tomar la capital y desplazar a su población. La escalada se produce en un momento de tensión internacional y tras el anuncio de más países reconociendo a Palestina. Benjamin Netanyahu planea defender la posición de Israel ante la ONU y reunirse con Donald Trump.

Apenas una hora después de que Reino Unido, Australia y Canadá confirmasen su reconocimiento del Estado de Palestina , el Ejército israelí ha anunciado este domingo que sus tanques ya están entrando en la Ciudad de Gaza , como parte de su ofensiva para tomar la capital y desplazar a su población, cercana al millón de habitantes.

En un mensaje publicado en X, el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, ha hecho público que las fuerzas de la 36 división ya comenzaron a ingresar a la ciudad de Gaza y acompaña su mensaje con imágenes de tanques y soldados israelíes. Las fuerzas de la 36ª División han comenzado a ingresar a la ciudad de Gaza como parte de la Operación Gedeón II, dos semanas después de aumentar la preparación para la nueva fase de combate. En los últimos días, se han atacado docenas de objetivos terroristas en la Franja de Gaza para aislar la zona de combate y permitir que las fuerzas de la división entren en el terreno. Las fuerzas de las FDI en el Comando Sur continuarán operando para proteger a los ciudadanos del Estado de Israel, reza el comunicado. El avance de la ofensiva israelí sobre la capital gazatí coincide con una sucesión de reconocimientos del Estado palestino que eleva a 150 la cifra de países que ya han tomado esa decisión. Entre ellos, España, que aprobó el reconocimiento el 28 de mayo de 2024. Este domingo, Reino Unido, Australia y Canadá ya han dado el paso, mientras se espera que Portugal haga lo propio en las próximas horas y Francia seguirá el mismo camino este lunes. La decisión llega a escasos días del debate de la Asamblea General de la ONU, donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu defenderá la verdad de Israel y su visión de una paz verdadera a través de la fuerza, según el propio mandatario. En un mensaje al inicio de la reunión del gabinete de su gobierno, difundido por su oficina, Netanyahu añade que tras participar en la Asamblea, se reunirá con su amigo Donald Trump





Invertia / 🏆 13. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Israel Gaza Palestina Conflicto Israelí-Palestino Reconocimiento De Palestina

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Israel intensifica ofensiva en Gaza y países anuncian reconocimiento a PalestinaLa ofensiva israelí en Gaza se intensifica con el anuncio de 'fuerza sin precedentes', mientras varios países se preparan para reconocer formalmente al Estado palestino.

Leer más »

Sueño universitario truncado: Estudiante palestina en Gaza lucha por su futuro educativoUna estudiante palestina de 22 años, admitida en una universidad estadounidense, se encuentra atrapada en Gaza debido a las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos, enfrentando la devastación del conflicto y luchando por su educación.

Leer más »

El Reino Unido reconocerá hoy a Palestina como EstadoEl primer ministro, Keir Starmer, defiende que la comunidad internacional tiene 'la responsabilidad moral de actuar' para 'mantener la esperanza de la paz a largo plazo viva'

Leer más »

Reino Unido reconocerá este domingo al Estado de Palestina, según medios británicosEl país ha sido históricamente un firme aliado de Israel, pero ha variado su postura los últimos meses por el incremento de la ofensiva en Gaza

Leer más »

Reino Unido reconocerá este domingo el Estado de PalestinaEsta semana, además, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha dado a conocer también su decisión de reconocer a Palestina.

Leer más »

Reino Unido reconocerá este domingo el Estado de Palestina, según medios británicosEl pasado 29 de julio, el jefe del Gobierno británico ya anticipó que el reconocimiento del Estado palestino se llevaría a cabo en septiembre, antes de la celebración de la...

Leer más »