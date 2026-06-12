Israel Galván explora las sevillanas y su universo en el Centro Danza Matadero

El bailaor israelí Galván presenta una obra que se sumerge en el mundo de las sevillanas, tradicionales de las ferias andaluzas, reinterpretándolas con su visión vanguardista y explorando sus múltiples significados sociales y antropológicos. La pieza, que estará en cartel del 12 al 14 de junio en Madrid, refleja la experiencia personal del artista desde su infancia hasta su madurez creativa, pasando por su peculiar enfoque de bailar para los más pequeños.

Con aires de primitivas seguidillas, y que, a partir del siglo XVIII, fueron adquiriendo entidad como estilo, las sevillanas son la banda sonora de las ferias andaluzas.

Se trata de una ceremonia con un profundo arraigo histórico y una tradición en la que caben, a la hora de analizar un evento de esta naturaleza, los diversos estratos interpretativos, tanto en el ámbito sociológico como en el antropológico. Y de las ferias andaluzas, la más representativa, la que simboliza todo ese entramado en el que se mezclan los estereotipos con los cambios para crear nuevas fórmulas de comportamiento que rápidamente se convierten en mitos, es la Feria de Abril de Sevilla.

El bailaor Israel Galván, nacido en 1973, hijo del también bailaor José Galván y de la bailaora Eugenia de los Reyes, es quien sumerge al espectador en un universo, el de las sevillanas, del que crea otro universo según sus recuerdos filtrados por su enérgica capacidad creativa y con arreglo a unos sueños que navegan sin complejos por el mar revuelto de su ingenio en la invención de una realidad de visionario. Galván ha declarado: "Yo he vivido mucho ese mundo, de caseta en caseta de feria toda la madrugada, y veía cosas realmente surrealistas.

Recuerdo una caseta donde permitían bailar a dos hombres juntos, cuando en otras no se aceptaba. Incluso, hace pocos años, hubo polémica por eso y expulsaron a unos que se emparejaban en el baile".

El conjunto de esas experiencias, más el ruido ensordecedor de la llamada 'calle del infierno', las atracciones con la música a todo volumen, los puestos de comida, el calor sofocante, el humo y el insoportable olor a fritanga, los gritos de los feriantes en las tómbolas rifando las cosas más inverosímiles... , puede verse en Centro Danza Matadero desde este viernes 12 al domingo 14 de junio.

Aunque en Israel Galván haya siempre, más o menos soterrado, un rescoldo de humor que en ocasiones libera la intensidad de una obra, su infancia estuvo marcada por el flamenco.

"De pequeño mi padre me presentaba a concursos de sevillanas que, para más inri, no sabía bailar muy bien. Y, por otro lado, no me gustaba bailarlas en pareja. Era muy tímido. Quería hacerlo individualmente, de ahí lo de 'solteras'", explica.

Él las bailaba demasiado flamencas, sin seguir las normas académicas, las que imponían las escuelas y los conservatorios. Y alguien le dijo a su padre: "tú, tranquilo; no te preocupes que el niño va a ganar muchos premios, pero no de sevillanas".

Ahí están: Medalla de Andalucía, Officier de L'Ordre des Arts et des Lettres de la República de Francia, Bessie Award en Nueva York, National Dance Award en Reino Unido, premio Nacional de Danza, premio Max en tres modalidades, premio Talía al mejor intérprete masculino de danza, Giraldillo de la Bienal de Sevilla, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros.

"En la feria de Sevilla, con el alcohol, la noche, la risa, el trance colectivo... veo mucho material inspirador", afirma. Pero el mundo de las sevillanas se muestra aquí en distintos niveles, que dan paso a interpretaciones, al juego de contrastes, a impactos que quedan grabados desde la niñez.

"Tengo una teoría: la persona que baila flamenco normalmente no sabe bailar sevillanas, y quien baila sevillanas muchas veces no sabe bailar flamenco. Me gustan esos gestos espontáneos. He visto muchas ferias y mucha gente bailando, y me atrae precisamente esa forma de moverse que surge de manera natural. Me gustan porque son libres.

Les sale solo. No están pensando en la coreografía ni en hacerlo bien. En esa manera de bailar leo muchas cosas de la vida, son gente de la vida, desprejuiciada, seguramente con gestos torpes. En la feria, con la multitud, el alcohol, la noche, la risa, el trance colectivo... veo mucho material.

Es verdad que puede resultar patético, pero también puede ser bello". Las sevillanas en Israel Galván tienen múltiples connotaciones, sobre todo si el que las baila es él, en un ejercicio de indagación interna para darle después su particular tono.

"La sevillana cuenta cosas nuevas, historias nuevas y genera climas nuevos, lo que me obliga a moverme de otra manera. Además, me invento mis propias sevillanas, que a veces pueden tener algo de humor, aunque no estén pensadas para la risa". Esta propuesta es un trabajo inspirado en su experiencia en el Espacio Abierto Quinta de los Molinos cuando fue invitado a crear una obra para un público desconocido pero difícil, incluso estricto.

Y, claro, no se le ocurrió otra cosa que imaginar un espectáculo para niños de seis meses a cinco años.

"Me gusta especialmente bailar para niños muy pequeños. Si tienen menos de un año, mejor todavía. Es como bailar en un limbo. Son seres que están en su propio mundo, reciben estímulos y son completamente libres.

A partir del año y medio ya saben mucho, demasiadas cosas. Y piensan. No intento entretenerlos, es una cosa muy libre. Si los niños quieren mirar, que miren; si no quieren mirar, pues que no miran.

Eso me obliga a estar concentrado, supone un reto enorme y exige estar muy atento y equilibrado. No puedes ser demasiado ruidoso, pero tampoco perder intensidad"





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