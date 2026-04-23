Israel Espera Luz Verde de EE.UU. para Reanudar Guerra Contra Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirma que Israel aguarda la aprobación de Estados Unidos para lanzar una ofensiva contra Irán, con el objetivo de desmantelar el liderazgo de la dinastía Jameneí y destruir su infraestructura crítica. La declaración se produce en un contexto de alta tensión en el estrecho de Ormuz y a pesar de la reciente ampliación del alto el fuego por parte de Donald Trump.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado que Israel aguarda la aprobación de Estados Unidos para reiniciar las hostilidades contra Irán , con el objetivo declarado de desmantelar completamente el liderazgo de la dinastía Jameneí.

En un mensaje en video divulgado por su oficina, tras una reunión con altos mandos militares, Katz enfatizó que Israel está preparado tanto para la defensa como para el ataque, con objetivos estratégicos ya definidos. La declaración subraya una dependencia crucial de la luz verde estadounidense para llevar a cabo lo que Katz describe como una operación destinada a devolver a Irán a una era de oscuridad, destruyendo sus principales instalaciones de energía, electricidad e infraestructura económica nacional.

Esta postura agresiva se produce en un contexto de creciente tensión en el estrecho de Ormuz, a pesar de la reciente ampliación de la tregua, y refleja una escalada en la retórica israelí hacia Irán. La estrategia, según Katz, implica golpes devastadores contra infraestructuras clave iraníes, lo que sugiere una planificación operativa detallada y una preparación considerable por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El ministro también aprovechó la oportunidad para criticar duramente al régimen iraní, acusándolo de represión interna y de carecer de una estructura de mando cohesionada y eficiente. Esta crítica se suma a las acusaciones previas de Israel sobre el apoyo iraní a grupos terroristas en la región y su programa nuclear, que Israel considera una amenaza existencial.

La dependencia de la aprobación estadounidense es un factor determinante en la estrategia israelí, lo que indica una necesidad de coordinación y respaldo político por parte de Washington. La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de extender indefinidamente el alto el fuego con Irán, a pesar de sus declaraciones previas sobre la posibilidad de retomar los bombardeos, ha creado una situación de incertidumbre.

Trump busca una propuesta unificada de acuerdo por parte del gobierno iraní, que considera dividido, antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, a pesar del alto el fuego, Irán continúa manteniendo un bloqueo virtual del estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de petróleo, y Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes, lo que agrava aún más la tensión en la región.

La situación es extremadamente volátil y cualquier incidente podría desencadenar una escalada militar a gran escala. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos, temiendo las consecuencias devastadoras de un conflicto en Medio Oriente. La postura de Israel, respaldada por la retórica de Katz, indica una determinación firme de confrontar a Irán, pero también una cautela estratégica que reconoce la importancia del apoyo estadounidense.

La planificación de ataques contra infraestructuras iraníes sugiere una preparación seria para una posible guerra, mientras que la crítica al régimen iraní busca justificar la acción militar ante la opinión pública internacional. La ampliación del alto el fuego por parte de Trump ofrece una ventana de oportunidad para la diplomacia, pero la falta de avances en las negociaciones y la persistencia de las tensiones en el estrecho de Ormuz sugieren que la situación sigue siendo precaria.

La exclusión de Rusia e Israel de los premios de la Bienal de Arte de Venecia, aunque aparentemente no relacionada, refleja el clima de tensión geopolítica global y el aislamiento diplomático que enfrentan ambos países en ciertos foros internacionales. La situación económica en Almería, con el impulso del residencial Wave Mojácar, y los avances tecnológicos en la impresión 3D con Palette 300, contrastan con la gravedad de la situación geopolítica, mostrando la complejidad del panorama mundial actual.

La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá, con las acusaciones de Carney sobre la vulneración del acuerdo T-MEC, añade otra capa de incertidumbre a la economía global, que ya se ve afectada por las tensiones en Medio Oriente





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Irán Estados Unidos Conflicto Tensión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Trump gana tiempo': EE.UU. extiende el cese el fuego a la espera de poder negociar con IránPor segunda vez en dos semanas, el presidente no cumple sus amenazas de reanudar la guerra si Teherán no acepta un acuerdo.

Read more »

Tregua EEUU-Israel-Irán: Netanyahu con un plan, Trump sin rumbo y la expansión israelíAnálisis de la actual tregua entre Estados Unidos e Israel e Irán, destacando la estrategia de Netanyahu para debilitar a Irán y expandir el territorio israelí, contrastando con la falta de un plan claro por parte de Trump. Se examina la situación en Gaza, Cisjordania y Siria.

Read more »

Precio de la luz hoy, 22 de abril: Repunta la tarifa diaria de la luz, cuándo será prohibitivo encender la luzEn el día de hoy, 22 de abril, el promedio del precio de la luz será de 130,8 euros por megavatio hora (MWh), según los últimos datos facilitados por el Red Eléctrica de...

Read more »

Guerra en Irán, en directo: ataques de Estados Unidos e Israel y última hora del alto el fuego y las negociaciones con Donald Trump hoySigue en directo la última hora de la guerra en Irán, los últimos ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y Líbano y el estado de las negociaciones con Donald Trump

Read more »

Precio de la luz hoy, 23 de abril: ligera rebaja en la tarifa diaria de la luz, cuáles son las horas más baratas y caras del díaEn el día de hoy, 23 de abril, el promedio del precio de la luz será de 129,8 euros por megavatio hora (MWh), según los últimos datos facilitados por el Red Eléctrica de...

Read more »

Israel asegura que espera 'la luz verde' de Estados Unidos para reanudar la guerra contra IránTrump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego, a pocas horas de que venciera este miércoles, hasta que la República Islámica le presente una propuesta un...

Read more »