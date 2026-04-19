Israelíes Destruyen Imagen de Cristo en Aldea Cristiana del Sur del Líbano Ocupado

Soldado israelí fotografiado destrozando con un martillo una escultura de Jesucristo en Debel, una aldea cristiana en el sur del Líbano bajo ocupación. El Ejército de Israel anuncia investigación.

Las fuerzas del Ejército de Israel han extendido su ocupación ilegal en el sur del Líbano por 46 días consecutivos, perpetrando bombardeos constantes en la región.

Fuentes internas, citadas por el periódico Haaretz, revelan testimonios de comandantes israelíes que describen demoliciones metódicas de propiedades civiles, incluyendo residencias, edificaciones públicas y centros educativos en las aldeas fronterizas.

La brutalidad de estas acciones ha escalado con un incidente particularmente impactante. El periodista palestino Yunis Tirawi difundió este domingo en su plataforma X una fotografía perturbadora que documenta a un soldado israelí destruyendo a martillazos la imagen de Jesucristo en una aldea de mayoría cristiana en el sur libanés.

La imagen capta a un efectivo del ejército israelí utilizando un martillo de gran tamaño para golpear repetidamente el rostro de una escultura de Jesucristo crucificado, la cual había sido previamente removida de su cruz. La figura, colocada boca abajo sobre el suelo, era objeto de la agresión del soldado. El suceso tuvo lugar en un área al aire libre, dentro de un terreno delimitado por una valla.

Tanto Tirawi como el diario israelí Yedioth Ahronoth identifican la aldea donde ocurrieron los hechos como Debel, situada en el sector central del sur del Líbano, que se encuentra bajo ocupación militar israelí.

Ante la gravedad de la evidencia visual, el Ejército de Israel emitió una declaración este domingo indicando que se encuentra en proceso de investigar la fotografía. Un portavoz de las fuerzas armadas, Nadav Shoshani, afirmó en un comunicado que, de confirmarse la autenticidad y la actualidad de las imágenes, tales actos van en contra de los valores intrínsecos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de la conducta esperada de sus soldados.

El portavoz garantizó que el incidente será objeto de una investigación exhaustiva y profunda, y que se implementarán las medidas correspondientes basadas en los hallazgos.

La comunidad internacional observa con creciente preocupación la escalada de violencia y la presunta destrucción de patrimonio cultural y religioso en la región, lo que podría intensificar las tensiones diplomáticas y humanitarias.

La ocupación prolongada y las acciones reportadas generan un clima de miedo e incertidumbre entre la población civil, y se suman a las denuncias previas sobre violaciones del derecho internacional humanitario.





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