Israel e Irán intercambian ataques en la peor escalada desde la tregua de abril

Israel e Irán han intercambiado ataques militares directos, rompiendo la tregua de abril. Irán lanzó misiles balísticos contra Israel, que respondió con ataques aéreos. Estados Unidos intenta mediar, pero las negociaciones están estancadas. Los hutíes de Yemen también participaron.

Israel e Irán han intercambiado ataques militares directos en la peor escalada desde la tregua de abril de 2025, lo que representa una gran prueba para las negociaciones diplomáticas en curso lideradas por Estados Unidos.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, también lanzaron un misil hacia territorio israelí, aunque fue interceptado antes de causar daños. Este nuevo ciclo de violencia comenzó cuando Irán disparó una andanada de misiles balísticos contra Israel el domingo por la noche, rompiendo el alto el fuego que había estado en vigor desde abril.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que cerca de 30 misiles fueron lanzados desde Irán, la mayoría de los cuales fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea israelíes, con la asistencia de Estados Unidos. En respuesta, Israel llevó a cabo dos oleadas de ataques contra Irán: la primera se dirigió a sistemas estratégicos de defensa aérea iraníes, y la segunda atacó una instalación petroquímica que, según las FDI, está involucrada en la fabricación de misiles balísticos y otras armas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había instado previamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a abstenerse de tomar represalias contra Irán, según un funcionario estadounidense. Trump buscaba mantener vivas las negociaciones con Irán para un acuerdo de alto el fuego más amplio, aunque funcionarios iraníes han indicado que las conversaciones están estancadas.

Sin embargo, Netanyahu desafió esta solicitud y autorizó los ataques, lo que generó tensiones entre los aliados. Trump luego publicó en redes sociales que Israel e Irán deben detener inmediatamente los disparos, intentando una vez más forzar un cese al fuego, como ya lo había hecho en conflictos previos en Gaza y Líbano.

La situación pone de manifiesto el dilema de Netanyahu: por un lado, la necesidad de responder a los ataques iraníes para mantener la disuasión y apaciguar la presión interna, y por otro, la importancia de no romper la relación con Washington ni sabotear los esfuerzos diplomáticos. Un oficial militar israelí declaró este lunes que Israel se está preparando para al menos varios días de combates con Irán y la posibilidad de una campaña prolongada.

El funcionario acusó a Irán de violar el alto el fuego de abril al iniciar los ataques con misiles balísticos. Además, advirtió que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, también lanzaron dos misiles, uno de los cuales fue interceptado y el otro cayó antes de llegar a territorio israelí.

En el frente diplomático, Irán ha señalado su disposición a una guerra prolongada contra Israel y los intereses estadounidenses en la región, a través de su red de grupos proxy conocida como el Frente de Resistencia. Una fuente militar iraní citada por la agencia Tasnim advirtió que Irán aumentará el nivel de tensión y que los próximos días mostrarán que los cálculos de israelíes y estadounidenses están equivocados.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación la escalada que amenaza con desestabilizar aún más Oriente Medio y poner en riesgo las frágiles negociaciones de paz





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Irán Hutíes Escalada EEUU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raúl Castro reaparece en público en La Habana tras su imputación en Estados UnidosEl expresidente cubano Raúl Castro junto al actual mandatario, Miguel Díaz-Canel

Read more »

Raúl Castro aparece en televisión estatal de Cuba después de ser acusado por Estados UnidosEl expresidente cubano Raúl Castro ha aparecido en la televisión estatal de Cuba después de ser acusado por Estados Unidos de varios cargos. La aparición pública de Castro ha sido vista como un gesto de fortaleza por parte del Gobierno de la isla.

Read more »

El Pentágono eleva al máximo nivel la amenaza de espionaje israelí a funcionarios de Estados UnidosLos detalles: Según ha informado 'NBC News', esta decisión se debe a la preocupación entre los funcionarios estadounidenses de que el espionaje israelí haya aumentado con la intención de saber el estado de las negociaciones con Irán.

Read more »

Irán lanza misiles contra Israel en medio de escalada regional y advertencias de IránAtaques iraníes precedidos por bombardeo israelí en Beirut y tensiones con Hezbolá

Read more »