Israel Destruye Amplias Zonas del Sur del Líbano Tras el Alto el Fuego

Imágenes satelitales revelan la magnitud de la destrucción en Bint Jbeil y otras comunidades libanesas, con demoliciones que continúan incluso después del acuerdo de alto el fuego. La estrategia israelí, descrita como el 'modelo de Rafah', implica la creación de una 'zona de seguridad' y la prohibición del regreso de los residentes a las áreas ocupadas.

El 14 de abril, imágenes satelitales revelaron daños extensos en el centro de Bint Jbeil, en el sur del Líbano , con patrones de escombros grises que indican incendios consistentes con demoliciones.

Al 23 de abril, los edificios y estructuras restantes habían sido completamente arrasados. Tras el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah contra Israel el 2 de marzo, en un contexto de tensiones crecientes tras la declaración de guerra contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, la operación israelí inicialmente destinada a neutralizar al grupo se transformó rápidamente en una campaña para devastar amplias zonas del sur del Líbano.

Mientras aviones de guerra israelíes llevaban a cabo ataques aéreos en todo el país, las fuerzas terrestres israelíes avanzaron y tomaron control de más territorio en el sur. Estas operaciones terrestres comenzaron a reflejar las escenas observadas en Gaza, con excavadoras derribando edificios y demoliciones sistemáticas de pueblos enteros. Incluso después del acuerdo de alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Israel y Hezbollah, estas operaciones terrestres han continuado sin cesar.

Un análisis exhaustivo de imágenes satelitales realizado por CNN revela la magnitud alarmante de la destrucción. Cientos de edificios, la gran mayoría de los cuales parecen ser viviendas residenciales, han sido completamente destruidos o han quedado inhabitables. Imágenes satelitales y videos capturados después del anuncio del alto el fuego del 16 de abril muestran que las demoliciones continúan a un ritmo acelerado, con excavadoras y vehículos blindados claramente visibles en la zona.

Organizaciones de derechos humanos han expresado una profunda preocupación, advirtiendo que la ofensiva militar israelí está replicando tácticas previamente empleadas en Gaza, incluyendo ataques masivos contra infraestructura crítica y centros de salud, así como el hostigamiento a periodistas y la aplicación de tácticas de guerra psicológica. Funcionarios israelíes han presentado planes para establecer una “zona de seguridad” a largo plazo dentro de la frontera, aunque actualmente prefieren el término “línea de defensa avanzada”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que sus fuerzas ampliarán sus posiciones 10 kilómetros hacia el interior del Líbano. Siguiendo lo que se ha denominado el “modelo de Rafah”, altos cargos del gobierno israelí han sido explícitos sobre las implicaciones de esta expansión.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha prometido la destrucción total de viviendas en pueblos cercanos a la frontera, en consonancia con lo que él mismo ha llamado “el modelo de Rafah y Beit Hanoun”. Rafah y Beit Hanoun son ciudades ubicadas en los extremos sur y norte de Gaza, respectivamente, que han sufrido una devastación generalizada a manos de las fuerzas israelíes durante los últimos dos años y medio.

Tras el anuncio del alto el fuego, Katz intensificó su postura, afirmando que la “destrucción de casas en los pueblos libaneses de la línea de contacto” continuará, describiéndolos como “puestos de avanzada terroristas”. Las fuerzas israelíes justifican sus acciones argumentando que están atacando infraestructura perteneciente a Hezbollah en todo el país en respuesta al lanzamiento de miles de cohetes, drones y misiles antitanque hacia Israel desde 2023.

Afirman que Hezbollah instala y almacena armas en áreas residenciales civiles y han difundido imágenes de lo que alegan son armas y municiones descubiertas durante registros, así como un centro de mando subterráneo oculto bajo una tienda de ropa. Altos funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado que Israel impondrá lo que denominan una “línea amarilla” en el Líbano, prohibiendo el regreso de los residentes a las áreas ocupadas por el ejército israelí.

Esta táctica es una copia directa de la renovada ocupación israelí del territorio de Gaza. Inicialmente, esta línea amarilla se presentó como una demarcación temporal en un mapa, indicando un área bajo control israelí tras el alto el fuego negociado en octubre pasado.

Sin embargo, en pocas semanas, comenzaron a aparecer bloques de hormigón pintados de amarillo en el terreno, otorgándole una apariencia de permanencia que se ha intensificado con el tiempo. Cruzar esta línea sigue estando prohibido para los residentes, y funcionarios palestinos informan que cientos de personas han sido abatidas por acercarse demasiado. La nueva línea amarilla israelí en el sur del Líbano parece igualmente divisiva, separando 55 pueblos y aldeas del resto del país.

Las FDI han advertido a los residentes que no regresen, disparando contra civiles que, según afirman, se acercaron a la línea amarilla en múltiples ocasiones, y han añadido que están “autorizadas a seguir destruyendo infraestructuras terroristas incluso durante el alto el fuego”. Gran parte del sur del Líbano, una zona predominantemente musulmana chiita con una fuerte presencia de Hezbollah, ya había sufrido daños y despoblación tras más de dos años de conflicto con Israel.

Sin embargo, la destrucción se intensificó significativamente tras el inicio de la ofensiva más reciente el 2 de marzo. CNN analizó imágenes satelitales proporcionadas por Airbus para evaluar la creciente magnitud de los daños al reanudarse las hostilidades. En los primeros 10 días de la ofensiva israelí de marzo, CNN contabilizó la destrucción de 523 edificios en 22 comunidades





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