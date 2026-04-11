Israel declara 'guerra diplomática' a España y expulsa a representantes del CMCC

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusa a España de 'guerra diplomática' y expulsa a sus representantes del CMCC, con posibles consecuencias económicas y diplomáticas significativas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , ha escalado la tensión diplomática con España , acusándola de 'librar una guerra diplomática ' contra su país. Esta declaración, realizada este viernes, ha desencadenado una serie de medidas drásticas que podrían tener consecuencias significativas en las relaciones bilaterales y afectar diversos sectores económicos.

Netanyahu ha ordenado la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), un organismo internacional crucial para el seguimiento del alto el fuego en la Franja de Gaza, establecido tras un acuerdo en octubre de 2025 que implementaba una propuesta estadounidense para el enclave. En un videomensaje, el líder israelí ha expresado su firme postura: 'Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, no será nuestro socio en el futuro de la región.' Además, ha dejado claro que no tolerará la 'hipocresía ni hostilidad', advirtiendo que cualquier país que emprenda una 'guerra diplomática' contra Israel deberá enfrentar 'un precio inmediato'. Esta postura refleja una creciente desconfianza y un deterioro en las relaciones que podría tener ramificaciones de largo alcance.\El impacto económico de esta escalada es una preocupación latente. Sectores como el tecnológico, el agrícola, el turístico y la cooperación comercial directa podrían ser los más afectados. España y Israel mantienen un intercambio comercial significativo. España exporta a Israel automóviles, componentes de automoción, cerámica, productos farmacéuticos y alimentos, destacando el aceite de oliva, carnes (principalmente ovino) y quesos. Por su parte, España importa de Israel productos químicos, plásticos, maquinaria diversa, equipos médicos y productos agrícolas. Un enfriamiento en las relaciones bilaterales podría traducirse en pérdidas millonarias para las empresas españolas involucradas en este intercambio. Además de las implicaciones económicas directas, la exclusión de España del CMCC para Gaza es un golpe diplomático considerable. España había desempeñado un papel activo en este centro, fundamental para la estabilidad y la paz en la Franja de Gaza. La decisión israelí de marginar a España de esta iniciativa socava aún más los puentes diplomáticos y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional en la región. La posibilidad de que Israel pueda tomar represalias adicionales, como la suspensión de su embajada en España, es un escenario que se está considerando, aunque una agresión directa contra España se considera improbable debido a sus implicaciones geopolíticas.\La acusación de Netanyahu hacia España se basa en lo que Israel considera un 'sesgo antiisraelí' por parte del gobierno español, particularmente en relación con las críticas a las acciones militares israelíes en diversos conflictos. El líder israelí ha acusado a España de 'difamar a los soldados del Ejército israelí' y ha asegurado que no 'permanecerá impasible' ante lo que percibe como ataques. La expulsión de los representantes españoles del CMCC en Kiryat Gat es la respuesta inmediata a lo que Israel considera una postura hostil por parte de España. El Ministerio de Exteriores israelí ha calificado la actitud del gobierno de Sánchez como un 'sesgo antiisraelí tan flagrante', argumentando que esto ha minado la capacidad de España para ser un 'actor útil' en la implementación del plan de paz propuesto por Estados Unidos y en el CMCC. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha sido tajante al respecto, manifestando esta opinión. Por su parte, el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha mantenido una postura crítica respecto a las acciones israelíes en la Franja de Gaza y en relación con la ofensiva lanzada contra Irán. Estas posturas encontradas han provocado respuestas airadas desde las autoridades estadounidenses e israelíes, exacerbando aún más las tensiones diplomáticas y complicando las posibilidades de diálogo y cooperación en el futuro cercano





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