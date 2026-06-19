Israel critica el acuerdo entre EE.UU. e Irán y Netanyahu enfrenta una crisis de credibilidad

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reaccionado con disgusto al acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, incitando a sus ministros a criticar a Estados Unidos a pesar de la dependencia de Israel de la ayuda estadounidense. El pacto, que pospone los temas nucleares y de sanciones, es visto en Israel como un revés estratégico y una humillación política que cuestiona la narrativa de Netanyahu. Analistas señalan que es su segundo gran fiasco, lo que acrecienta su crisis interna y reduce su margen de maniobra.

El disgusto de Israel por el acuerdo con Irán : Netanyahu azuza a sus ministros contra Trump aunque su imagen se derrumba. Washington ha terminado aceptando una realidad regional más favorable a Teherán.

Por lo que se sabe hasta el momento, el pacto, rubricado este jueves tanto por el presidente norteamericano como por el iraní, recoge el contenido para abordar los dos grandes asuntos pendientes: el futuro del programa nuclear iraní y el régimen de sanciones que pesa sobre la república islámica. Sin embargo, Netanyahu, lejos de aceptar el acuerdo con silencio, ha incitado a su gabinete a criticar a Estados Unidos, a pesar de que su propia credibilidad se erosiona aceleradamente.

Utilizó a ministros, diputados, comentaristas y figuras próximas a su bloque para expresar malestar, aunque sin crear una confrontación directa con Trump, consciente de que Israel depende en gran medida de la ayuda militar, diplomática y estratégica de Washington. El vicepresidente estadounidense JD Vance respondió con dureza: recordó que dos tercios de las armas defensivas de Israel son fabricadas con dinero de los contribuyentes estadounidenses y advirtió que el problema de Israel no es Trump, sino su situación real.

Esta respuesta evidencia la profunda indignación en todo el espectro político de EE. UU. El pacto no solo supone un revés estratégico para Israel, sino que también cuestiona la narrativa que Netanyahu ha impulsado durante décadas: que Irán puede ser contenido y que Israel siempre logra mejores resultados que sus adversarios.

La analista Sima Shein, exfuncionaria del Mossad, señala que el fondo del problema es que Washington parece aceptar un marco regional donde Irán es un actor central, whilst los temas cruciales para Israel, como el programa nuclear, se postergan indefinidamente. El periodista israelí Harel califica lo sucedido como el segundo fiasco consecutivo de Netanyahu, incluso más grave que el del 7 de octubre, pues no hubo cambio de régimen ni desmantelamiento del programa nuclear ni de misiles balísticos.

Durante más de 30 años, Netanyahu presentó la presión sobre Irán como la vía para evitar una bomba atómica y para una victoria clara; hoy el acuerdo entre EE. UU. e Irán parece avanzar en la dirección opuesta: gestionar la influencia iraní en lugar de desmantelarla. La repercusión interna en Israel es profunda.

Netanyahu, en su último mensaje a la nación, declaró que la lucha aún no ha terminado, un intento de escapismo que, según Harel, busca confundir a la opinión pública con una versión engañosa de los hechos. Pero la fatiga social es palpable: simplemente la mitad de la sociedad israelí está harta de Netanyahu, y su margen de maniobra se reduce drásticamente.

El acuerdo ha golpeado en el núcleo de su imagen de líder fuerte que defiende los intereses de Israel frente a Irán. Se acerca al final de la cuerda, aunque nunca se le puede dar por acabado. La combinación de la pérdida de influencia en Washington y el deterioro de su credibilidad interna lo coloca en la situación más complicada de su carrera.

El contenido concreto del pacto, su enfoque de gestionar la presencia iraní en lugar de erradicarla, y la sensación de humillación políticas alimentan la crisis de Netanyahu





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