Israel protesta formalmente ante España por la quema de un muñeco del primer ministro Netanyahu en El Burgo, Málaga, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de incitar al antisemitismo y criticando su silencio ante el incidente. El gobierno español niega las acusaciones y reafirma su compromiso contra el odio.

Jerusalén, 11 de abril (EFE) Israel ha convocado a la encargada de negocios española en Israel, la representación diplomática de España en el país tras la retirada de la embajadora, para expresar su firme desaprobación por la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , durante la festividad de la Quema de Judas en El Burgo, Málaga.

El Ministerio de Exteriores israelí, a través de un comunicado difundido en la red social X, ha expresado que considera este acto como una manifestación de “odio antisemita atroz” y lo atribuye directamente a “la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez”. El comunicado, acompañado por un vídeo que muestra la quema del muñeco, critica severamente el silencio del gobierno español ante este incidente. El muñeco, de siete metros de altura y relleno con unos 14 kilogramos de pólvora, representaba a Netanyahu y fue quemado el pasado 5 de abril, durante la celebración tradicional del Domingo de Resurrección en la localidad malagueña. La alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez, explicó a EFE que el acto tenía como objetivo transmitir un mensaje de “No a la guerra, al genocidio”.\El Ministerio de Exteriores de Israel ha concluido el comunicado afirmando que la encargada de negocios española ha sido llamada a declarar, subrayando la crítica al Ejecutivo español por su supuesto silencio ante el incidente. Previamente a esta convocatoria, el primer ministro Netanyahu acusó al gobierno español de librar “una guerra diplomática” contra Israel, en referencia a las repetidas críticas de España a la ofensiva israelí en Gaza, que ha causado miles de muertes. Netanyahu también expresó su malestar por la posición del gobierno español en relación con la guerra con Irán y los ataques al Líbano. Antes de esta acción, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat, al sur de Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, liderado por José Manuel Albares, ha reaccionado ante las acusaciones de antisemitismo. Fuentes del ministerio han declarado a EFE que el Gobierno de España está firmemente “comprometido” con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación, sin excepción.\Este incidente refleja el deterioro de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, especialmente a raíz de la postura del gobierno español frente al conflicto en Gaza y otras cuestiones regionales. La convocatoria de la encargada de negocios es un claro gesto de desaprobación por parte de Israel, mientras que el gobierno español ha respondido reafirmando su compromiso con la lucha contra el antisemitismo. La situación pone de manifiesto las complejas dinámicas políticas en Oriente Medio y sus repercusiones en las relaciones internacionales. El conflicto diplomático se intensifica en un momento en que la comunidad internacional debate sobre la situación en Gaza y la necesidad de buscar una solución pacífica al conflicto palestino-israelí. Las acusaciones mutuas de antisemitismo y las críticas a las políticas de cada gobierno complican aún más las negociaciones y la búsqueda de una solución duradera. El incidente de El Burgo, aunque local, se convierte en un símbolo del aumento de la tensión y la polarización en el contexto del conflicto israelo-palestino, demostrando la sensibilidad y la complejidad de las relaciones diplomáticas en la actualidad. Los acontecimientos relacionados con este tema son una manifestación de la postura de España frente a la ofensiva israelí en Gaza, que ha sido condenada por el Gobierno de España en repetidas ocasiones, así como su oposición a la guerra con Irán y los ataques al Líbano





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