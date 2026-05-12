Israel confirmed for Eurovision final

Israel has secured their spot in the Grand Final for Eurovision 2026 after a successful performance in the first semi-final.

Israel certifica su pase a la final de Eurovisión 2026 y vuelve a poner en jaque al festival. El país hebreo, que se ha presentado en Viena saltándose de nuevo las normas con la permisividad de la Unión Europea de Radiodifusión, volverá a tener el próximo sábado 16 de mayo un escaparate de audiencias millonarias con el televoto a disposición de su Gobierno mientras perpetra el genocidio en Gaza.

Tras las campañas del Ejecutivo israelí en Malmö 2024 y Basilea 2025 que estuvieron cerca de darles la victoria, y que se ha confirmado que fueron impulsadas con financiación de su Ministerio de Asuntos Exteriores, la KAN se ha presentado de nuevo en el escenario eurovisivo con el beneplácito de la UER. A pesar de que la televisión israelí ha cometido otras infracciones por las que debería haber sido expulsada del certamen, este martes 12 de mayo ha debutado en la edición de Viena 2026 confirmando la clasificación a la final de su representante Noam Bettan





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovisión Israel Eurovisión 2026 Israel Confirm For Final Israel Eurovision Spot Secured Eurovisión Israel Performance Noam Bettan Eurovision Israel 'S Position In Eurovision

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel reconsidering U.S. military aid, blaming social media for anti-Israel sentimentThe Israeli government is evaluating changes to its defense cooperation with the United States, reducing the amount of aid it receives from the US. Prime Minister Benjamin Netanyahu also expressed concerns with anti-Israel sentiment in the US, suggesting that social media may contribute to it. The conflict in Gaza and Lebanon, as well as other geopolitical tensions, are cited as factors in the deteriorating relationship. Meanwhile, the amount of Israeli aid to Gaza has reached the highest since the Egypt-Israel peace agreement in peacetime.

Read more »

Israel se pasea por Eurovisión 2026 con más seguridad, encuentro con una bandera palestina y plantón a la prensaEurovisión 2026 refuerza su seguridad en la tradicional 'alfombra turquesa' de Viena con la que se inauguró la polémica 70 edición del certamen.

Read more »

El New York Times cuestiona si Eurovisión funcionó como 'poder blando' para Israel en su estrategia internacionalEl periodista The New York Times analiza cómo Israel habría utilizado Eurovisión como herramienta para afectar su estrategia internacional, a través de la ventaja del televoto en España. La investigación se basa en porcentajes de voto de la final de Eurovisión 2025 en España y en estimaciones del número de votos totales facilitados por la TVE. Según los cálculos, la representante israelí habría recibido más del 33% del televoto español, frente al 6,74% de Ucrania, segundo país en la clasificación.

Read more »

Lista negra de Eurovisión: Investigación revela que Israel proxecto y manipulation de la votacióLa Unión Europea de Radiodifusión (UER) está tratando de por todos los medios que Eurovisión 2026 no sea controlada por el bochorno sino por la música. Pero, según The New York Times, las presiones del Gobierno israelí a las televisiones públicas y los esfuerzos de Israel para influir en la votación fueron tan extensos que podrían haber influido en el resultado final del festival.

Read more »