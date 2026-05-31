Israel captura el castillo cruzado de Beaufort en el sur del Líbano y consolida su avance militar

Las fuerzas israelíes tomaron el histórico castillo de Beaufort, sitio UNESCO, en una operación que refuerza su control sobre el sur libanés y permite una mayor expansión terrestre.

Israel ha consolidado su ofensiva militar en el sur del Líbano al capturar el castillo histórico de Beaufort, una fortaleza medieval que data de la época de las Cruzadas .

La bandera israelí ondea por primera vez en veinticinco años en este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que representa un símbolo tanto estratégico como histórico en el conflicto. La toma del castillo, denominado Qalat al Shaqif por los árabes, fue celebrada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con un mensaje que subraya su importancia, recordando la batalla de 1982 durante la Guerra del Líbano, cuando las fuerzas israelíes ocuparon la posición hasta el año 2000.

La estructura, situada en una elevada cresta rocosa cerca del río Litani, ofrece una vista dominante sobre el sur libanés, una región que está prácticamente bajo control israelí. Este avance se produce en el contexto de la expansión de la invasión anunciada por el primer ministro israelí, y coincide con órdenes de evacuación forzada enviadas a la población civil libanesa en los territorios entre el río Litani y la frontera, advirtiendo que cualquier movimiento hacia el sur pondría en peligro sus vidas.

Mientras tanto, la localidad de Beaufort, ubicada a menos de un kilómetro al sur del río que lleva su nombre, ha sido escenario de intensos bombardeos israelíes desde primeras horas de la madrugada, con ataques concentrados especialmente en el barrio árabe cercano al edificio municipal. La captura de este castillo, uno de los cinco emblemáticos fuertes del monte Amel, refleja el control de una de las posiciones militares más codiciadas del sur del Líbano y servirá, según analistas, como base avanzada para futuras operaciones de expansión, tal como ocurrió hace casi medio siglo.

La UNESCO aún no ha emitido una declaración oficial sobre la situación del sitio, que forma parte de un rico patrimonio arquitectónico construido por cruzados, ayubíes y mamelucos, aunque fuentes cercanas al organismo expresan creciente preocupación por la integridad del monumento en medio de los combates





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